Могут ли очки с дырочками улучшить зрение

Перфорированные очки, также известные как очки с дырочками, могут немного улучшить четкость зрения путем ограничения световых лучей, попадающих в глаза. Однако этот эффект сразу исчезает, как только вы снимаете такие очки. Они не улучшают зрение в долгосрочной перспективе и не лечат близорукость, астигматизм, дальнозоркость или другие офтальмологические проблемы.

Если у вас в детстве была близорукость, вы, наверняка, их помните – черные очки с небольшими отверстиями. Тогда считалось, что их ношение поможет улучшить зрение. Они действительно будто помогали глазам: в таких очках было немного легче читать или смотреть телевизор.

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Очки с дырочками не улучшают зрение

Это связано с оптическим эффектом под названием "диафрагмирование". Он заключается в том, что маленькие отверстия пропускают в орган зрения только лучи, которые направлены прямо, и устраняют все краевые лучи. Это уменьшает пятно рассеивания на сетчатке и делает изображение более четким.

Однако, как только мы снимаем перфорированные очки, рассеиваются эффект диафрагмирования, и предметы вокруг нас. Действие очков с дырочками частично похоже на ситуации, когда мы щуримся, - это позволяет лучше рассмотреть какие-то объекты, но лишь временно.

Некоторые офтальмологи считают, что перфорированные очки перераспределяют напряжение между мышцами глаз – расслабляют те, которые слишком напряжены, и напрягают те, которые слишком расслаблены.

На самом деле за аккомодацию, то есть за нашу способность видеть на разных расстояниях, отвечает лишь одна мышца – ресничная. Спазм этой мышцы действительно может приводить к снижению остроты зрения на расстоянии. Однако нам не удалось найти доказательств, что очки с дырочками способны снимать спазм аккомодации.

Несмотря на некоторое улучшение остроты зрения, ношение перфорированных очков имеет и побочные эффекты – уменьшение поля зрения и контрастной чувствительности, а также ухудшение пространственного зрения. Поэтому не стоит одевать такие очки для вождения или выполнения любой работы, которая требует точности. А еще глаза от очков с дырочками просто устают.

Когда очки со звездочками могут быть полезными

Не совсем. Иногда перфорированные очки могут помочь офтальмологу диагностировать некоторые заболевания органа зрения. Например, если боль в глазах уменьшается при надевании таких очков, значит, надо проверить человека на заболевания, сопровождающиеся повышенной чувствительностью к свету.

Однако фотофобию можно выявить и с помощью обычного офтальмологического окклюдера, а также простого опроса пациента.

Если очки с дырочками совсем не улучшают остроту зрения во время ношения, врач может заподозрить амблиопию – состояние, также известное как "ленивый глаз". Но и в этом случае перфорированные очки нельзя назвать незаменимым средством диагностики.

Итак, очки с дырочками не улучшают зрение в долгосрочной перспективе. Они немного помогают, только пока мы их носим. Однако в этом случае логичнее заменить такие очки обычными очками или линзами.

А еще можно попробовать лазерную коррекцию зрения.