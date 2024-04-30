Чи можуть окуляри з дірочками покращити зір

Перфоровані окуляри, також відомі як окуляри з дірочками, можуть трохи покращити чіткість зору шляхом обмеження світлових променів, що потрапляють в очі. Однак цей ефект відразу зникає, як тільки ви знімаєте такі окуляри. Вони не покращують зір у довгостроковій перспективі та не лікує короткозорість, астигматизм, далекозорість чи інші офтальмологічні проблеми.

Якщо у вас у дитинстві була короткозорість, ви, напевно, їх пам'ятаєте – чорні окуляри з невеликими отворами. Тоді вважалося, що їхнє носіння допоможе покращити зір. Вони й справді ніби допомагали очам: у таких окулярах було трохи легше читати чи дивитися телевізор.

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Окуляри з дірочками не покращують зір

Це повʼязано з оптичним ефектом під назвою "діафрагмування". Він полягає в тому, що маленькі отвори пропускають до органу зору тільки промені, які спрямовані прямо, і усувають всі крайові промені. Це зменшує пляму розсіювання на сітківці та робить зображення чіткішим.

Однак, як тільки ми знімаємо перфоровані окуляри, розсіюються ефект діафрагмування, і предмети навколо нас. Дія окулярів із дірочками частково схожа на ситуації, коли ми жмуримося, — це дозволяє краще розглянути якісь об'єкти, але лише тимчасово.

Деякі офтальмологи вважають, що перфоровані окуляри перерозподіляють напруження між м'язами очей – розслаблюють ті, які занадто напружені, і напружують ті, які занадто розслаблені.

Насправді за акомодацію, тобто за нашу здатність бачити на різних відстанях, відповідає лише один м'яз – війковий. Спазм цього м'яза дійсно може призводити до зниження гостроти зору на відстані. Однак нам не вдалося знайти доказів, що окуляри з дірочками здатні знімати спазм акомодації.

Попри деяке покращення гостроти зору, носіння перфорованих окулярів має і побічні ефекти – зменшення поля зору та контрастної чутливості, а також погіршення просторового зору. Тому не варто одягати такі окуляри для водіння або виконання будь-якої роботи, яка потребує точності. А ще очі від окулярів із дірочками просто втомлюються.

Коли окуляри з зірочками можуть бути корисними

Не зовсім. Іноді перфоровані окуляри можуть допомогти офтальмологу діагностувати деякі захворювання органу зору. Наприклад, якщо біль в очах зменшується при надяганні таких окулярів, значить, треба перевірити людину на захворювання, що супроводжуються підвищеною чутливістю до світла.

Однак фотофобію можна виявити й за допомогою звичайного офтальмологічного оклюдера, а також простого опитування пацієнта.

Якщо окуляри з дірочками зовсім не покращують гостроту зору під час носіння, лікар може запідозрити амбліопію – стан, також відомий як "ледаче око". Але й у цьому випадку перфоровані окуляри не можна назвати незамінним засобом діагностики.

Отже, окуляри з дірочками не покращують зір у довгостроковій перспективі. Вони трохи допомагають, тільки поки ми їх носимо. Однак у цьому випадку логічніше замінити такі окуляри звичайними окулярами або лінзами.

А ще можна спробувати лазерну корекцію зору.