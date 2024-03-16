Снижается ли артериальное давление от кислой пищи

Нет подтверждений, что от кислого снижается кровяное давление. Однако с помощью некоторых кислых продуктов можно косвенно на него повлиять. Например, вместо соли, которая повышает давление, добавлять в блюдо сок лимона, лайма, бальзамический, белый или винный уксус.

Как пища влияет на давление

На сердце и сосуды благоприятно влияет здоровое питание. В частности есть диеты, снижающие высокое давление. Например, DASH, согласно которой нужно сокращать употребление соли, продуктов и напитков с добавлением сахара и красного мяса.

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Лучше включать в рацион больше фруктов, овощей, обезжиренного молока, цельнозерновых продуктов, рыбы, птицы, бобов и орехов.

Как контролировать давление с помощью еды

Чтобы контролировать высокое кровяное давление, нужно:

Есть продукты с низким содержанием жира, соли и калорий.

Читать этикетки на продуктах, обращать внимание на уровень трансжиров и насыщенных жиров.

Использовать специи и травы, уксус, лимонный или фруктовый сок вместо соли, чтобы придать вкус еде.

Использовать меньше растительного и сливочного масла, маргарина, кондитерского жира и салатных заправок.

Если давление регулярно выше 120 на 80 мм рт. ст., важно задуматься о контроле факторов риска гипертонии. При скачках выше 130 – 140 на 80 – проконсультироваться с врачом-кардиологом, возможно это уже гипертония.

Если давление поднялось до 180/120 мм рт. ст., подождите 5 минут и измерьте его заново. Вызывайте скорую, как можно быстрее, если давление не опускается.