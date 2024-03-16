Чи знижується артеріальний тиск від кислої їжі

Немає підтверджень, що від кислого знижується кров'яний тиск. Однак за допомогою деяких кислих продуктів можна побічно на нього вплинути. Наприклад, замість солі, яка підвищує тиск, додавати у страву сік лимона, лайма, бальзамічний, білий чи винний оцет.

Як їжа впливає на тиск

На серце та судини сприятливо впливає здорове харчування. Зокрема, є дієти, що знижують високий тиск. Наприклад, DASH, згідно з якою потрібно скорочувати вживання солі, продуктів та напоїв з додаванням цукру та червоного м'яса.

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Краще включати до раціону більше фруктів, овочів, знежиреного молока, цілозернових продуктів, риби, птиці, бобів та горіхів.

Як контролювати тиск за допомогою їжі

Щоб контролювати високий кров'яний тиск, потрібно:

Їсти продукти з низьким вмістом жиру, солі та калорій.

Читати етикетки на продуктах, звертати увагу на рівень трансжирів та насичених жирів.

Використовувати спеції та трави, оцет, лимонний чи фруктовий сік замість солі, щоб надати смак їжі.

Використовувати менше рослинного та вершкового масла, маргарину, кондитерського жиру та салатних заправок.

Якщо тиск регулярно вищий за 120 на 80 мм рт. ст., важливо замислитись про контроль факторів ризику гіпертонії. При стрибках вище 130 – 140 на 80 – проконсультуватися з лікарем-кардіологом, можливо це вже гіпертонія.

Якщо тиск піднявся до 180/120 мм рт. ст., зачекайте 5 хвилин та виміряйте його заново. Викликайте швидку, якнайшвидше, якщо тиск не опускається.