Может ли кофе и дневная дрема компенсировать нехватку сна

Важность сна трудно отрицать. Но можно ли чем-нибудь заменить нехватку сна, чтобы меньше спать и при этом работать на пике своих возможностей? Ученые решили это проверить.

Действие кофе

Ученые обнаружили, что кофеин улучшил способность концентрировать внимание неспавших участников исследования настолько хорошо, что их производительность была аналогичной производительности людей, которые спали всю ночь. Употребление кофеина людьми, спавшими всю ночь, также повысило их работоспособность. Кофеин помогал поддерживать внимание всем, а не только тем, кто не спал.

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Однако ученые обнаружили, что кофеин не уменьшал количество ошибок ни в группе, лишенной сна, ни в контрольной группе. Это означает, что если вы недосыпаете, кофеин может помочь вам бодрствовать и играть в компьютерные игры, но вряд ли поможет сдать экзамен по алгебре.

Дневной сон

Вы, вероятно, слышали, что дневной сон может повысить энергию и работоспособность, поэтому логично предположить, что дневной сон должен как-то компенсировать нехватку ночного сна.

Ученые дали некоторым из наших участников возможность вздремнуть по 30 или 60 минут в течение ночного периода депривации сна с 4 до 6 утра. Этот период времени примерно совпадает с самой низкой точкой бодрствования в циркадном цикле. И обнаружили, что задремавшие участники не лучше справились ни с простой задачей на внимание, ни со более сложной задачей, чем те, кто не спал всю ночь.

Исследователи пришли к таким выводам. Хотя кофеин может помочь вам бодрствовать и чувствовать себя бодрее, он, скорее всего, не поможет вам в задачах, требующих комплексного мышления. И хотя короткий сон может помочь вам чувствовать себя лучше в те ночи, когда вам нужно бодрствовать, он, вероятно, не улучшит вашу производительность. Короче говоря, достаточный сон необходим вашему мозгу, и заменить его чем-либо другим просто невозможно.