Множественный оргазм: как кончать долго и по несколько раз за половой акт

Множественный оргазм – звучит очень привлекательно и захватывающе. Вы точно могли слышать от знакомых, или читать в интернете, как партнеры кончают по несколько раз за один половой акт. И да, иногда люди могут преувеличивать по разным причинам, но в общем это явление возможно. Множественные оргазмы действительно существуют.

По статистике, получать множественные оргазмы могут от 8 до 15% женщин. Чаще всего они описывают свой опыт, как череду непрерывных оргазмов, которые волной то накатываются, то удаляются.

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Мультиоргазмичность – что это Это способность человека получать несколько оргазмов за короткий промежуток времени. Это процесс разрядки и высвобождения накопленной энергии, но не за один оргазм, а за несколько.

Время на восстановление между оргазмами

Мультиоргазмичность достаточно индивидуальное явление, ведь у каждого из нас есть рефрактерный период – время после получения оргазма, когда нервная и мышечная ткани находятся в состоянии полного покоя и не-возбуждения.

Пауза для восстановления нужна большинству людей. А время отдыха между половыми актами зависит от состояния здоровья, возраста человека, либидо и других психологических факторов.

Обычно во время восстановления мужчины вообще не возбуждаются, а женщины, хотя и теряют интерес к сексу, физически могут вступать в сексуальный контакт.

Важно! Секс должен приносить удовольствие, а затем быть комфортным. Не стоит пытаться достигать оргазма, потому что так надо, или пытаться повторить опыт подруг, или подвиги, о которых вам рассказал коллега. Стоит понимать, что секс может быть разными, но одинаково классным.

Мультиоргазмичность – врожденная способность

У мультиоргазмичных людей период восстановления очень короткий. Всего за несколько минут или секунд они физически способны продолжить стимуляцию и получить оргазм.

Интересно, что не следует считать, что к множественному оргазму способны только женщины. Мужчины с мультиоргазмичностью также способны достигать кульминации до 5 раз за один половой акт, но при этом эякуляция не обязательно будет происходить каждый раз.

Мужчина может достигать так называемого сухого оргазма от стимуляции пениса, простаты или анального сфинктера и без выброса спермы.

Можно ли натренировать способность получать множественный оргазм

Люди, практикующие тантрический секс, говорят, что их оргазм может длиться довольно долго, вплоть до 30 минут. В то же время научных подтверждений этому не было. Поэтому, нельзя сказать, это один оргазм, или возможно, при тантрическом сексе эти люди испытывали множественные оргазмы.

Данные опросов. Международное общество сексуальной медицины проводило несколько опросов относительно того, как много женщин испытывать мультиоргазм. Правда, эти данные за 2007 и 2016 годы.

Так в 2007 году – 15% женщин ответили, что испытывали когда-нибудь многочисленные оргазмы за короткий промежуток времени. А в опросе 2016 года это число составляло уже 46%.

Так, как "продлить" оргазм

Говорите с партнером о том, что вам нравится. Узнавайте как ваше тело реагирует на различные стимулы, экспериментируйте с позами, техниками, сек-игрушками.

Дышите свободно. Не пытайтесь контролировать его, не задерживайте дыхание во время оргазма.

Банально, но не спешите! Есть научные данные, которые свидетельствуют, секс продолжительностью более 15 минут увеличивает шансы испытать множественный оргазм.