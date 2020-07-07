Сколько людей подхватили COVID-19 на отдыхе в Одессе: когда будут выводы Минздрава

Из-за большой толпы туристов, прибывших в Одессу на отдых, медики уже готовятся к вспышке коронавируса. Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что пока у Минздрава нет данных, сколько людей уехали из Одессы больными COVID-19. Нужно, чтобы прошел определенный период времени. В частности, говорится об инкубационном периоде, который длится 14 дней.

После этого в Минздраве будут смотреть, сравнивая кривые заболеваемости, просматривать ретроспективно, анализировать все истории, карты эпидрасследования. Об этом заместитель министра здравоохранения сообщил в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале.

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Виктор Ляшко также отметил, что отдыхающие приезжают и уезжают из Одессы, и уже потом ретроспективно можно смотреть, когда будут случаи регистрироваться на территории Украины, связывать, сколько из них было на отдыхе. И определить, связан ли случай коронавирусной болезни с отдыхом, или нет.

"Потому что эпидситуация в Одесской области и эпидситуация тех, кто отдыхал, – это уже можно смотреть в динамике, объединяя и анализируя результаты эпидрасследований", – пояснил он.

По его словам, сейчас в Одесской области именно регион Бессарабия имеет точки вспышек, поскольку в Молдове зафиксирован подъем заболеваемости. Впрочем, главный санитарный врач добавил, что не сказал бы, будто это связано с территориальной близостью, но почему-то именно тот регион также показывает рост случаев.

Что касается Одессы, то опять-таки вопрос. Среди жителей города у нас нет такого стремительного роста и не попадает Одесса в те 4 национальные индикаторы, которые определены постановлением об адаптивном карантине,

– отметил он.

По каким критериям могут усилить карантин в регионах? Отныне в Украине иначе будут определять, в каких регионах нужно усилить карантин. Это будет решать местная власть на основании решения региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.



Карантинные ограничения могут усилить в регионах, в которых: загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%;

среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше, чем 24 на 100 тысяч населения на протяжении недели;

коэффициент выявления случаев коронавируса составляет более 11%;

показатель динамики роста случаев COVID-19 – более 10%. Отныне в Украине иначе будут определять, в каких регионах нужно усилить карантин. Это будет решать местная власть на основании решения региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.Карантинные ограничения могут усилить в регионах, в которых:

Виктор Ляшко рассказал, что был определенный период времени, когда в Одесской области был прирост случаев COVID-19 более 11%, которые предусмотрены Минздравом. И даже до 80% за последние 7 дней, по сравнению с предыдущими семи днями. Поэтому это является таким тревожным сигналом. "Нужно органам местного самоуправления обратить на это внимание, об этом мы указываем", – отметил он.

И добавил, что для этого же в постановлении правительства прописано: если 3 дня подряд превышаются эти индикаторы, то главный государственный санитарный врач области должен отреагировать, сделав представление на главу комиссии ТЭБ и ЧС, чтобы они уже вводили адекватные меры реагирования.

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