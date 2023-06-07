Какие продукты ошибочно считают антибактериальными

Антибиотики – это препараты, которые используются для лечения бактериальных инфекций. Они могут предотвратить развитие серьезных осложнений заболеваний. И люди часто ищут их в пище.

Ехинацея

Эксперты Кокрейновского сотрудничества, которые делали осмотр почти 5000 пациентов, решили, что растение не помогает при профилактике и лечении ОРВИ Также эхинацея не показала своей эффективности против бактерий и грибов.

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Отметим, что на фоне приёма растения в виде добавок у людей часто возникают побочные реакции. Эхинацея может вызвать тошноту, рвоту, онемение языка, головокружение и дезориентацию, в редких случаях воспаление печени.

Чеснок

Польза чеснока не доказана. В альтернативной медицине его используют для лечения простуды, высокого артериального давления, ишемической болезни сердца и грибковых инфекций. Однако научных подтверждений этого нет.

Но если вам нравится есть чеснок и у вас нет проблем с желудком, то его можно добавлять в блюда в натуральном виде или приправы. Отметим, что чеснок в форме добавок, приправ или в натуральном виде не рекомендуется употреблять часто или в больших дозах без консультации врача людям, постоянно принимающим некоторые лекарства, например варфарин, противозачаточные, препараты для лечения ВИЧ и СПИДа, а также нестероидные противовоспалительные средства. аспирин, ибупрофен, диклофенак).

Масло чайного дерева

Такое масло считается токсичным при попадании внутрь. Могут возникнуть серьезные побочные эффекты, включая путаницу сознания, отсутствие мышечного контроля или координацию движений.

Большинство людей могут наносить его на кожу без проблем, но нужно понимать, что существует риск побочных эффектов: например, раздражение кожи, сыпи или дерматита, зуд, покраснение, сухость, чувство ожога. Масло чайного дерева нельзя использовать при экземе.

Хрен

Корни хрена некоторые ошибочно считают естественным антибиотиком. В традиционной медицине используется для лечения инфекций легких и мочевыводящих путей, воспаления суставов и тканей, уменьшения боли от радикулита. Однако нет никаких клинических доказательств терапевтического использования хрена.

Среди побочных эффектов раздражение слизистой рта, желудка и кишечника, покраснение и сыпь, кровавая рвота и диарея при передозировке.