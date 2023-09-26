Все о контрацепции: какие методы существуют, насколько они эффективны и безопасны

Уровень знаний украинцев о половой жизни остается достаточно низким из-за табуированности темы секса. А это способствует распространению инфекций, передающихся половым путем и нежелательной беременности. Эти риски можно снизить благодаря правильно подобранному методу контрацепции.

26 сентября – Всемирный день контрацепции, он был создан по инициативе международных организаций, занимающихся репродуктивным здоровьем женщин и мужчин. Акушер-гинеколог, врач DOC.ua Оксана Домненко рассказала 24 Канала о контрацепции, ее современных видах и методах и признанной эффективности каждого из них.

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Оксана Домненко Почти 80% моих пациенток по запросу гинеколога "каким методом контрацепции пользуетесь?" соответствуют "никаким". Такой ответ вызывает чисто профессиональный интерес и настораживает врача, а в редких случаях и предполагает, что сейчас нужно искать причину бесплодия. А дело в том, что многие считают, что контрацепция – это обязательно прием таблеток, содержащих гормоны, а прерванный половой контакт, которым пользуется большое количество пар, контрацепцией не является. Но это не так”.

Наиболее эффективные методы контрацепции

Оральные контрацептивы

Наиболее известны для всех "таблетки", о которых, якобы, знают все, но используют только около 50% женщин в странах Европы, и еще меньше в Украине. Они могут состоять из одной или двух составляющих, быть в постоянной концентрации или изменяться в течение цикла, их можно принимать в разные возрастные периоды, и некоторые из них даже при грудном вскармливании.

Помимо основного, контрацептивного эффекта они еще решают некоторые вопросы женского здоровья – регулируют менструальный цикл, предотвращают кровотечения, боли при менструации, профилактируют некоторые онкологические болезни. Общим у них одно: их должен назначить врач после обследования, и их нельзя начинать принимать самостоятельно или по совету.

Механизм предотвращения беременности – блокирование овуляции (выхода яйцеклетки из яичника), сгущение и блокирование цервикальной слизи (необходимой для продвижения сперматозоида в матку), и противодействие нарастанию эндометрия (внутренней оболочки матки, куда должно углубиться).

Оксана Домненко “Оральные контрацептивы – это способ контрацепции, имеющий наибольшее количество мифов, страхов, или еще каких-либо предостережений. Но все они пройдут, если это будет подобранный врачом именно для вас препарат”.

Вагинальные кольца

Это также способ гормональной контрацепции в виде кольца, которое вводится женщиной самостоятельно и используется в течение 21 дня на цикл.

Презервативы

Мужские и женские, разные по формам и размерам, для орального, вагинального и анального секса, полиуретановые, латексные и безлатексные. Обладают высокой эффективностью контрацепции и защищают от болезней, которые могут передаваться половым путем.

Импланты

Гормональные контрацептивы длительного действия, вводимые специальным устройством подкожно в плечо, имеют вид мягкой эластичной силиконовой трубочки длиной 4 см. Срок действия – 3 года. Они могут быть использованы через 4 недели после родов и грудного вскармливания.

Инъекционные препараты

Также гормонсодержащие дают длительную контрацепцию путем проведения одной инъекции на 12 недель. Инъекционные препараты можно использовать при грудном вскармливании.

Пластыри

Или ТТС – трансдермальные терапевтические системы, имеющие вид тканевого пластыря, который следует плотно наклеивать на кожу плеча, туловища или ягодицы, и менять 1 раз в неделю в течение 21 дня каждого цикла.

Добровольная хирургическая стерилизация (женская или мужская)

Необратимый метод, требующий хирургического вмешательства и может быть актуален для пар, которые уже не планируют иметь детей.

Внутриматочные контрацептивы (спирали)

Обычно смотрятся как Т-образное устройство. Могут быть инертными или медикаментозными (содержат медь или серебро, или медикаменты). Срок использования – до 3-5 лет.

Методы с умеренной и низкой эффективностью

Спермициды

Оксана Домненко “Химические вещества, инактивирующие или разрушающие сперматозоиды во влагалище до того, как они успеют проникнуть в шейку или матку. Могут быть в виде пасты, пены, крема, вагинального суппозитория или таблетки. Эффективны в течение 15 минут – 8 часов в зависимости от формы”.

Прерванный половой акт (ПСА)

Ненадежный и малоэффективный способ контрацепции, уменьшает удовольствие от секса и увеличивает вероятность не иметь нормального оргазма для обоих партнеров. Не защищает от ИППП.

Метод лактационной аменореи

Базируется на подавлении овуляции, когда женщина имеет ребенка на грудном вскармливании. Однако это может быть очень индивидуально, так что существует риск упустить момент наступления фертильности.

Методы отслеживания фертильности

Это календарный метод, когда женщина внимательно и тщательно отслеживает свой цикл и определяет время овуляции, когда беременность наиболее вероятно. Не надежен способ контрацепции.

Эффективность методов контрацепции

Все методы контрацепции имеют разную эффективность – это математический расчет количества случаев беременности в год у 100 женщин, пользующихся этим методом.

По эффективности методы разделяются на:

Очень эффективны (0 – 0,9 беременности на 100 женщин). К ним относятся комбинированные оральные контрацептивы, гормоносодержащая ВМС, импланты и хирургическая стерилизация.

(0 – 0,9 беременности на 100 женщин). К ним относятся комбинированные оральные контрацептивы, гормоносодержащая ВМС, импланты и хирургическая стерилизация. Эффективные (1 – 9 беременностей на 100 женщин) – таблетки с прогестином и презервативами.

(1 – 9 беременностей на 100 женщин) – таблетки с прогестином и презервативами. Умеренно эффективные (10 – 19 беременностей) – спермициды, метод лактационной аменореи.

(10 – 19 беременностей) – спермициды, метод лактационной аменореи. Низкоэффективные (20 и более беременностей на 100 женщин) – прерванный половой акт, календарный способ контрацепции.

Существует множество различных методов контрацепции, однако они не универсальны. Но они обязательно должны быть индивидуальны и подобраны для вас с учетом общего состояния здоровья, возраста, уровня активности половой жизни, числа половых партнеров, намерения в будущем иметь детей, наличия в семье определенных заболеваний.