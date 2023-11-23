Место жительства влияет на риск рака груди: тревожные результаты исследования

Тайна развития рака молочных желез остается нераскрытой, несмотря на длительные исследования в данной сфере. В факторы риска входит наличие гена BRCA1, отсутствие беременности и родов, поздняя менопауза, травмы и вредные привычки. Последние данные показывают, что окружающая среда, особенно в городской местности, может увеличить риск развития заболевания.

Факторы риска рака груди

Рак молочной железы является наиболее распространённым типом онкологии среди женщин. Врачи отмечают, что риск развития этого заболевания зависит от сочетания генетических факторов и окружающей среды, таких как табачный дым, пестициды и загрязнение пищевых продуктов бисфенолом-А.

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Однако несмотря на снижение доли курильщиков и количества пестицидов, частота рака молочной железы продолжает расти среди женщин во всем мире. Это указывает на то, что есть другие факторы, которые влияют на риск этого заболевания, которые до сих пор не выявлены, что делает исследование этой проблемы актуальной.

Ранее проведенные исследования сосредотачивались на воздействии отдельных загрязнителей окружающей среды и не учитывали совокупное влияние химических, биологических и социальных факторов, с которыми люди сталкиваются ежедневно.

Новое исследование рака груди

Ученые из медицинской школы Дьюка во главе с Гаятри Дэви решили исправить эту проблему. Для исследования они использовали индекс качества окружающей среды (EQI). Ученые проанализировали данные EQI вместе с показателями заболеваемости раком молочной железы из Центрального онкологического реестра Северной Каролины, включая как городские, так и сельские районы.

Команда оценила разные стадии рака молочной железы в зависимости от места жительства (в сельской местности и городе): in situ (начальная стадия), локализованную (ранняя стадия без признаков распространения опухоли), регионарную (метастазы в близлежащих лимфатических узлах, тканях или органах) и удаленную (поздние стадии, когда метастазы уже распространились на отдаленные части тела).

Города повышают риск рака груди

Уровень заболеваемости раком молочной железы в Северной Каролине с 2010 по 2014 год составил в среднем 153,5 случая на 100 тысяч человек. Большинство случаев — локализованные (54%), за ними следовали регионарные (26%), in situ (16%) и отдаленные (4%). Все суммарные стадии рака молочной железы, как правило, имели более высокую заболеваемость в северо-восточном регионе штата, тогда как in situ наблюдался гораздо более высокий уровень заболеваемости в центральной части Северной Каролины.

Анализ также обнаружил, что средняя заболеваемость 100 тысяч человек была выше в городских округах по сравнению с сельскими, что характерно для всех стадий рака молочной железы.

Ученые заключили, что их исследование подтверждает значительную связь между качеством окружающей среды и заболеваемостью раком молочной железы, что может способствовать разработке эффективных мер по снижению заболеваемости, особенно для людей из групп риска.