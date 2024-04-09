Действительно ли во время месячных повышается риск половых инфекций

Во время менструации вредные бактерии из влагалища могут проникнуть в матку и маточные трубы. Воспалительные заболевания органов малого таза чаще развиваются среди девушек, у которых есть неизлечимые ИППП, большое количество половых партнеров, а также у тех, кто практикует незащищенный секс и проводит спринцевание.

Риск развития инфекции органов малого таза выше, если меняется нормальный баланс бактерий внутри влагалища и нарушается барьер, который создает шейка матки. Это может произойти во время менструации после родов, выкидыша или аборта.

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В единичных случаях бактерии могут попадать в репродуктивные органы после введения внутриматочной спирали или процедур, при которых в матку вводят инструменты. Например, после биопсии эндометрия – удаления небольшого кусочка слизистой оболочки матки для проверки на рак.

Факторы, которые повышают риск инфекции

Возраст. Инфекции чаще бывают у сексуально активных женщин в возрасте до 25 лет. Несколько сексуальных партнеров или, если у сексуального партнера есть другие половые партнеры.

Инфекции чаще бывают у сексуально активных женщин в возрасте до 25 лет. Несколько сексуальных партнеров или, если у сексуального партнера есть другие половые партнеры. Секс без презерватива .

. Регулярное спринцевание. Оно может облегчить размножение вредных бактерий. Также спринцевание способствует попаданию бактерий из влагалища вверх к матке и маточным трубам.

Оно может облегчить размножение вредных бактерий. Также спринцевание способствует попаданию бактерий из влагалища вверх к матке и маточным трубам. Воспалительные заболевания органов малого таза или ИППП в анамнезе.

таза или ИППП в анамнезе. Если во время месячных использовать тампоны с высоким уровнем впитывания и вовремя их не менять, они могут стать благоприятной средой для бактериальной инфекции. Активируются токсины, которые бактерии выделяют. Это увеличивает риск развития синдрома токсического шока – редкого и серьезного состояния с внезапной лихорадкой, рвотой, диареей, обмороком или головокружением.

Как снизить риск развития инфекции органов малого таза