Чи справді під час місячних підвищується ризик статевих інфекцій

Під час менструації шкідливі бактерії з піхви можуть проникнути в матку та маткові труби. Запальні захворювання органів малого таза частіше розвиваються серед дівчат, у яких є невиліковні ІПСШ, велика кількість статевих партнерів, а також у тих, хто практикує незахищений секс та проводить спринцювання.

Ризик розвитку інфекції органів малого таза вищий, якщо змінюється нормальний баланс бактерій усередині піхви та порушується бар'єр, який створює шийка матки. Це може статися під час менструації після пологів, викидня або аборту.

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У поодиноких випадках бактерії можуть потрапляти до репродуктивних органів після введення внутрішньоматкової спіралі або процедур, при яких в матку вводять інструменти. Наприклад, після біопсії ендометрію – видалення невеликого шматочка слизової оболонки матки для перевірки на рак.

Чинники, які підвищують ризик інфекції

Вік. Інфекції частіше бувають у сексуально активних жінок віком до 25 років. Декілька сексуальних партнерів або, якщо у сексуального партнера є інші статеві партнери.

Інфекції частіше бувають у сексуально активних жінок віком до 25 років. Декілька сексуальних партнерів або, якщо у сексуального партнера є інші статеві партнери. Секс без презерватива .

. Регулярне спринцювання. Воно може полегшити розмноження шкідливих бактерій. Також спринцювання сприяє попаданню бактерій з піхви вгору до матки та маткових труб.

Воно може полегшити розмноження шкідливих бактерій. Також спринцювання сприяє попаданню бактерій з піхви вгору до матки та маткових труб. Запальні захворювання органів малого таза або ІПСШ в анамнезі.

таза або ІПСШ в анамнезі. Якщо під час місячних використовувати тампони з високим рівнем поглинання та вчасно їх не змінювати, вони можуть стати сприятливим середовищем для бактеріальної інфекції. Активуються токсини, які бактерії виділяють. Це збільшує ризик розвитку синдрому токсичного шоку – рідкісного та серйозного стану з раптовою лихоманкою, блюванням, діареєю, непритомністю чи запамороченням.

Як знизити ризик розвитку інфекції органів малого таза