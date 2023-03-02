Помогут ли добавки с мелатонином хорошо спать

Прием мелатонина становится все популярнее, ведь трудности с засыпанием или продолжительностью сна беспокоят многих людей. Чтобы иметь полноценный отдых, многие обращаются к добавкам для сна.

Мелатонин – это гормон, вырабатывающий наш организм. Хотя считается, что мелатонин играет роль в регуляции других систем организма, например костного метаболизма, фертильности, он прежде всего известен тем, что регулирует цикл сна и бодрствования.

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Мелатонин производится, когда садится солнце. Это вызывает сонливость, поэтому примерно через два часа после того, как мелатонин начинает выделяться, мы готовы ко сну. Утром, когда снова восходит солнце, уровень мелатонина падает, сигнализируя внутренним часам, что пора просыпаться. Мозг обычно производит небольшое количество мелатонина – около 0,2 мг.

Когда мелатонин может помочь

Некоторые люди могут иметь низкий уровень мелатонина, что может повлиять на качество сна. Искусственную версию мелатонина часто принимают при кратковременных проблемах со сном или бессонницей.

Добавка может быть полезна людям с синдромом задержки фазы сна – они очень поздно засыпают и быстро просыпаются на следующий день. Мелатонин также используется для лечения проблем со сном у людей 55 лет и старше. Иногда его назначают для лечения детей и предотвращения головных болей у взрослых.

Добавка может помочь при симптомах смены часовых поясов – расстройство суточного биоритма в связи с дальними перелетами, а также от тревожности перед операциями.

Недостатки мелатонина

Рекомендуется соблюдать низкие дозы мелатонина, чтобы не было побочных эффектов, обычно включающих повышенное количество сновидений, ночные кошмары или утреннюю сонливость.

Общие побочные эффекты кратковременного приема мелатонина (встречаются у 1 из 100 человек):

головная боль;

сонливость;

головокружение;

тошнота;

чувство раздражительности и беспокойства;

сухость во рту;

сухость и кожный зуд;

боль в руках или ногах;

странные сны.

У вас может возникнуть соблазн принять большее мелатонина, чтобы лучше спать, но слишком высокая доза способна вызвать побочные эффекты, которые могут нарушить сон.

Серьезные побочные эффекты встречаются редко – менее чем у 1 из 1000 человек. Следует немедленно обратиться к врачу, если вы начали чувствовать себя подавленным или грустным, зрение стало нечетким, появилась спутанность сознания, начались обмороки, появилось кровотечение, непонятные кровоподтеки или кровь в моче. В редких случаях возможна серьезная аллергическая реакция.

Мелатонин не следует принимать беременным, женщинам во время кормления грудью и тем, кто имеет аутоиммунные заболевания, судорожный синдром или депрессию. Людям с диабетом или высоким кровяным давлением следует поговорить со своим врачом перед приемом добавки.

Добавка также может повышать уровень сахара в крови и уровень АД у людей, которые принимают некоторые лекарства против гипертонии. Вообще, во время приема любого лекарства, трав и других добавок следует сначала проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что мелатонин не сделает их менее эффективными и не вызовет больше побочных эффектов.

В Европе мелатонин отпускается по рецепту, но в Украине он считается пищевой добавкой. Это означает, что можно свободно покупать в аптеках и магазинах здорового питания.

Не все препараты с меланином одинаковы. В 2017 году в ходе исследования проанализировали 31 добавку, чтобы определить, сколько мелатонина и серотонина в них содержится. Выяснилось, что содержание мелатонина во всех добавках колеблется от -83 до +478% от заявленного на упаковке. А это повышает риск передозировки.