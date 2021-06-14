Медик подделывал справки о COVID-19 на рабочем месте: детали от СБУ

На Ивано-Франковщине Служба безопасности Украины разоблачила врача, который подделывал справки о негативном результате ПЦР-тестов на COVID-19.

Изготавливать фальшивые тесты врач начал в марте, клиентов искал через онлайн-платформу бесплатных объявлений.

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Он создавал копии бланков сети медицинских лабораторий на компьютере в своем рабочем кабинете. Фальшивки содержали QR-код и были изготовлены на двух языках – украинском и английском. Делец "удостоверял" их поддельной "мокрой" печатью",

– говорится в сообщении СБУ.

Мошенничеством мужчина занимался на рабочем месте / Фото СБУ

Ценой требовал мошенник

Стоимость подложной справки составляла 500 грн. Справки, которые подделывал мужчина, использовались для пересечения госграницы.

Лаборатория, бланки которой подрабатывал врач, внесена в госреестр и имеет право передавать результаты тестирования на COVID-19 для прекращения самоизоляции через приложение "Дій вдома".

Так выглядела поддельная справка / Фото СБУ

Расследование продолжается

Во время обысков по месту работы и жительства медика правоохранители изъяли компьютер с бланками фальшивок.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в подделке официального документа, а также в пособничестве в изготовлении поддельной печати предприятия для ее использования имитатор.