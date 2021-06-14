Медик підроблював COVID-довідки на робочому місці: деталі від СБУ

На Івано-Франківщині Служба безпеки України викрила лікаря, який підробляв довідки про негативний результат ПЛР-тестів на COVID-19.

Виготовляти фальшиві тести лікар почав у березні, клієнтів шукав через онлайн-платформу безкоштовних оголошень.

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Він створював копії бланків мережі медичних лабораторій на комп'ютері у своєму робочому кабінеті. Фальшивки містили QR-код і були виготовлені двома мовами – українською та англійською. Ділок "засвідчував" їх підробленою "мокрою" печаткою",

– йдеться в повідомленні СБУ.



Шахрайством чоловік займався на робочому місці / Фото СБУ

Яку ціну вимагав шахрай

Вартість підробленої довідки становила 500 грн. Довідки, які підробляв чоловік, використовувались для перетину держкордону.

Лабораторія, бланки якої підробляв лікар, внесена до держреєстру і має право передавати результати тестування на COVID-19 для припинення самоізоляції через додаток "Дій вдома".

Так виглядала підроблена довідка / Фото СБУ

Розслідування триває

Під час обшуків за місцем роботи та проживання медика правоохоронці вилучили комп'ютер з бланками фальшивок.

Зловмиснику повідомили про підозру у підробленні офіційного документа, а також у пособництві у виготовленні підробленої печатки підприємства для її використання підроблювачем.