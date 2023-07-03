Медицинский каннабис: самые распространенные мифы и как он может улучшить жизнь украинцев

В Украине марихуана считается наркотиком и употреблять ее запрещено. Даже в медицинских целях. Но призывы о легализации медицинского каннабиса звучат все чаще.

Но, несмотря на это, в Украине и дальше есть много противников такого лекарства. Они распространяют разные мифы и предубеждения, поэтому 24 Канал решил разобрать самые распространенные из них.

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Актуальность легализации

Президент Владимир Зеленский недавно заявил о необходимости наконец-то легализовать в Украине лекарства на основе каннабиса. Также за это выступали разные общественные организации. По их словам, легализация препаратов на основе медицинского каннабиса способна обеспечить жизнь без боли миллионам пациентов с онкологией, эпилепсией и рассеянным склерозом.

Кроме того, сторонники легализации отмечают, что во время войны медицинский каннабис имеет еще большую актуальность, поскольку речь идет о лечении людей с ПТСР, а именно ветеранов и пострадавших во время боевых действий. исследование показывают, что употребление марихуаны связано с уменьшением общих симптомов посттравматического стрессового расстройства и улучшением качества жизни.

Законопроект о легализации каннабиса (№7457) с медицинской целью лежит в Верховной Раде уже более года. В феврале комитет рекомендовал парламенту его принять. А в Министерстве здравоохранения отметили, что медицинский каннабис может предотвращать страдания пациентов и улучшить их лечение.

Как вредна марихуана

Мы опровергаем мифы об употреблении "традиционной" марихуаны из-за курения. Медицинский каннабис не содержит веществ, вызывающих состояние опьянения или эйфорию. Поэтому гораздо безопаснее и не влияет на сознание людей, кроме умеренного седативного действия.

До сегодняшнего дня не зафиксирован ни один случай смерти от передозировки марихуаной. Однако важно учитывать, что ее употребление может иметь негативные последствия. Основной риск связан с потерей контроля над собственным поведением при употреблении каннабиноидов, что может привести к травмам или попаданию в ДТП.

Курение марихуаны способствует увеличению риска развития легочных заболеваний и может вызвать психические расстройства. Беременные женщины, употребляющие марихуану, также рожают детей с меньшим весом (хотя этот вопрос все еще нуждается в дополнительных исследованиях, аналогично табаку).

Но в целом эксперты признают, что вред для здоровья от курения марихуаны – меньше, чем от курения табака. В том числе и потому, что косяки курят значительно реже, чем обычные сигареты.

Зависимость от марихуаны

Марихуана может вызвать зависимость, но в меньшей степени, чем алкоголь, никотин и тяжелые наркотики. По данным исследований, около 10% людей могут получить зависимость от этого вещества. Однако следует отметить, что это обычно касается лиц, употребляющих марихуану долгое время и ежедневно (но это случается реже, чем даже с кофеином).

Большинство случаев зависимости от марихуаны носят психологический характер, а не физиологический. В зависимости от марихуаны на уровне физиологии практически не существует. Другими словами, не наблюдается физических "ломок" или отсутствия неприятных ощущений при отказе от этого вещества.

Марихуана – путь к тяжелым наркотикам

Неизвестно. Люди, курящие травку, действительно чаще "садятся" на героин, но, возможно, дело только в корреляции, а не в причинно-следственной связи. То есть у них изначально была склонность к употреблению наркотиков, просто начали они с наиболее доступного и дешевого.

Марихуана только вредит здоровью

Каннабис способен облегчить хроническую боль, симптомы рассеянного склероза, тошноту и рвоту при химиотерапии, эпилепсию и синдром раздраженного кишечника. Также установили, что каннабис снижает тяжесть симптомов людей с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) более чем вдвое.

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Накуренные люди опасны

Употребление конопли не стимулирует агрессивное поведение (как в случае с алкоголем). Напротив, опьяневшие от марихуаны люди склонны вести себя более спокойно, но у них повышается сонливость и может снизиться либидо.

Если вы видели на улице агрессивного, неадекватного человека, придирающегося к прохожим – он точно не находится под влиянием марихуаны. Такое поведение более характерно для алкоголя, кокаина или "спидов". Типичные "травокуры" – улыбающиеся, болтливые домоседы.