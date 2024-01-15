Сколько украинцев отправились на лечение в Европу после начала войны

Европейский Союз координирует регулярные эвакуации украинских пациентов с начала войны России против страны. На сегодняшний день более 3000 украинских пациентов были переведены для получения специализированной помощи в больницы по всей Европе.

Начатая в марте 2022 года это крупнейшая операция по медицинской эвакуации, которую координирует Европейская комиссия, на сегодня.

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В каких странах получат помощь украинцы

Украинских пациентов направили на лечение в больницы 22 стран Европы: Австрию, Бельгию, Хорватию, Чехию, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Германию, Венгрию, Ирландию, Италию, Литву, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Румынию. , Испания и Швеция.

Эвакуацию также поддерживает EU Medevac Hub в Ряшеве, где пациенты получают круглосуточную медицинскую помощь. Хаб служит транспортным центром для пациентов, транспортировавшихся из Украины в Польшу наземным транспортом, которых из хаба будут транспортировать в больницы по всей Европе.

Мы не можем не обращать внимания на ужасы, с которыми украинцы вынуждены сталкиваться каждый день. Поскольку Россия продолжает безжалостные нападения на гражданскую инфраструктуру Украины, включая больницы, предоставление экстренной помощи Украине чрезвычайно важно, как никогда. Сегодня мы отмечаем важное событие – перевезли более 3000 украинских пациентов в больницы по всей Европе,

– заявил комиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич.

Комиссар по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес добавила, что на сегодняшний день 3000 украинских пациентов, которые срочно нуждались в лечении, были успешно переведены в больницы по всей Европе благодаря щедрости, солидарности и сотрудничеству 22 стран через механизмы солидарности ЕС. Она подчеркнула, что Украина и ее народ могут рассчитывать на поддержку ЕС столько, сколько потребуется.

Какую помощь оказывает ЕС Украине

С начала войны России против Украины, ЕС выделил 40,6 млрд евро в поддержку общей экономической, социальной и финансовой устойчивости Украины. Это происходило в виде макрофинансовой помощи, бюджетной поддержки, экстренной помощи, реагирования на кризисы и гуманитарной помощи.

Кроме того, Украина получила 27 миллиардов евро военной помощи, в том числе в рамках Европейского инструмента поддержки мира мобилизовано 5,6 миллиарда евро.

Таким образом, общая поддержка, оказанная Украине с начала российской агрессии, составляет более 67,7 млрд евро. Вместе с ресурсами, выделенными для того, чтобы помочь государствам-членам удовлетворить потребности спасающихся от войны украинцев, общая поддержка Украины и украинцев составляет почти 85 миллиардов евро.