Можно ли беременным женщинам мастурбировать

При нормальном течении беременности мастурбация, как и секс, не может навредить ребенку. Беременной женщине они принесут пользу, помогут расслабиться, избавиться от стресса и зарядиться приятными эмоциями.

Но, конечно, для каждой беременности свои рекомендации, поэтому следует проконсультироваться с врачом, если в течение беременности есть отклонения от нормы.

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Польза мастурбации во время беременности

Мастурбация, как и сам секс во время беременности, обычно считается безопасной как для матери, так и для плода. Мы не нашли научных подтверждений, что мастурбация во время вынашивания ребенка имеет какие-то побочные эффекты.

Кроме того, мастурбация во время беременности может принести эмоциональную пользу. Она дарит чувство расслабления, что может положительно влиять на психологическое здоровье и общее самочувствие женщины.

Мастурбация облегчает физический дискомфорт, который женщины могут испытывать из-за повышенного уровня прогестерона, вызывающего мышечное напряжение.

Когда от мастурбации нужно отказаться

Однако, беременным женщинам все же нужно учитывать некоторые моменты, связанные с сексуальной жизнью. Каждая беременность протекает индивидуально, поэтому если у вас есть противопоказания для занятий сексом, то стоит проконсультироваться с врачом о мастурбации.

Беременным женщинам рекомендуется избегать секса, если подтекают околоплодные воды, возникло преждевременное открытие шейки матки, вагинальное кровотечение, предлежание плаценты или ранее уже были преждевременные роды.