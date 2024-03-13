Чи можна вагітним жінкам мастурбувати

При нормальному перебігу вагітності мастурбація, як і секс, не може зашкодити дитині. Вагітній жінці вони принесуть користь, допоможуть розслабитися, позбутися стресу та зарядитися приємними емоціями.

Але, звичайно, для кожної вагітності свої рекомендації, тому слід проконсультуватися з лікарем, якщо протягом вагітності є відхилення від норми.

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Користь мастурбації під час вагітності

Мастурбація, як і сам секс під час вагітності, зазвичай вважається безпечною як для матері, так і для плода. Ми не знайшли наукових підтверджень, що мастурбація під час виношування дитини має якісь побічні ефекти.

Крім того, мастурбація під час вагітності може принести емоційну користь. Вона дарує почуття розслаблення, що може позитивно впливати на психологічне здоров'я та загальне самопочуття жінки.

Мастурбація полегшує фізичний дискомфорт, який жінки можуть відчувати через підвищений рівень прогестерону, що викликає м'язове напруження.

Коли від мастурбації потрібно відмовитись

Однак, вагітним жінкам все ж таки потрібно враховувати деякі моменти, пов'язані з сексуальним життям. Кожна вагітність протікає індивідуально, тому якщо у вас є протипоказання для занять сексом, то варто проконсультуватися з лікарем про мастурбацію.

Вагітним жінкам рекомендується уникати сексу, якщо підтікають навколоплідні води, виникло передчасне відкриття шийки матки, вагінальна кровотеча, передлежання плаценти або раніше вже були передчасні пологи.