46 курсантов в больнице и все несовершеннолетние: в Одессе произошло массовое отравление
Правоохранители выясняют обстоятельства отравления курсантов в одном из одесских лицеев. В результате госпитализировали 46 несовершеннолетних детей.
Отравления курсантов в Одессе
Об этом событии 25 сентября около 12 часов правоохранителям сообщили врачи. В настоящее время известно, что ночью медики экстренно госпитализировали детей с признаками отравления и пищевой инфекции. Им предоставили всю необходимую медицинскую помощь.
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Сейчас известно о 46 курсантах, которые находятся на лечении в медицинском учреждении, все пострадавшие несовершеннолетние.
Правоохранители начали расследование и квалифицировали дело по признакам ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
В рамках начатого расследования назначено проведение ряда экспертиз. Точное количество пострадавших устанавливается.
Какие признаки пищевого отравления
Симптомы пищевого отравления зависят от того, чем оно вызвано – бактерией или вирусом. Обычно оно проявляется:
- тошнотой;
- рвотой;
- водянистой или кровавой диареей;
- болью в животе и спазмами желудка;
- высокой температурой – 38 градусов по Цельсию и выше;
- общее недомогание – например, чувство усталости, озноб.
Признаки и симптомы возникают через несколько часов после употребления зараженной пищи или через несколько дней или недель. Болезнь, вызванная пищевым отравлением, обычно длится от нескольких часов до нескольких дней.