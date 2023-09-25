46 курсантів у лікарні і всі неповнолітні: в Одесі трапилось масове отруєння

Правоохоронці з'ясовують обставини отруєння курсантів в одному з одеських ліцеїв. Внаслідок якого госпіталізували 46 неповнолітніх дітей.

Отруєння курсантів в Одесі

Про цю подію 25 вересня близько 12 години правоохоронцям повідомили лікарі. Наразі відомо, що вночі медики екстренно госпіталізували дітей з ознаками отруєння та харчової інфекції. Їм надали усю необхідну медичну допомогу.

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Зараз відомо про 46 курсантів, які перебувають на лікуванні в медичному закладав, всі потерпілі є неповнолітніми.

Правоохоронці розпочали розслідування та кваліфікували справу за ознаками ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

У рамках розпочатого розслідування призначено проведення ряду експертиз. Точна кількість постраждалих встановлюється.

Які ознаки харчового отруєння

Симптоми харчового отруєння залежать від того, чим воно спричинене, – бактерією чи вірусом. Зазвичай воно проявляється:

нудотою;

блюванням;

водянистою чи кривавою діареєю;

болем в животі та спазмами шлунка;

високою температурою – 38 градусів за Цельсієм і вище;

загальне нездужання – наприклад, почуття втоми, озноб.

Ознаки та симптоми виникають через кілька годин після вживання зараженої їжі або через кілька днів або навіть тижнів. Хвороба, викликана харчовим отруєнням, зазвичай триває від кількох годин до кількох днів.