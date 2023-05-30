Массажистка, после сеанса которой умерла женщина, не будет отбывать наказание: в чем причина

Решение Черниговского апелляционного суда оставило приговор неизменным, однако массажистке Виктории Гапоненко не будет отбывать наказание из-за того, что срок давности дела истек.

Смертельный массаж

Во время рассмотрения дела массажистки Виктории Гапоненко было установлено, что в апреле 2018 года во время сеанса массажа она выполнила определенную манипуляцию на пациентке Татьяне Бенько. Она повлекла травму позвоночника и повреждение спинного мозга, что привело к отеку головного мозга. Женщина скончалась в больнице на седьмые сутки после процедуры.

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Виктория Гапоненко принимала клиентов в своей квартире. На разных вебсайтах, где она рекламировала свои услуги, указывалось, что женщина имеет образование ветеринара и прошла обучение на медицинскую сестру в черниговском медучилище, а также успешно завершила курсы медицинского массажа.

Инцидент произошел, когда Виктория Гапоненко делала массаж плеча, а затем предложила массаж спины.

Сделала ей массаж плеча. Потом говорит: "Сделаем массаж спины". Сделала массаж спины. А потом говорит: "Еще немного мануалки". Да она это назвала. И поворачивает ей голову резко в одну сторону дважды и в другую дважды,

– рассказал мужчина погибшей женщины Николай Бенько.

Уже на следующий день после процедуры Татьяне стало плохо. На третьи сутки ее госпитализировали в больницу, но она уже почти не могла двигаться.

Решение суда

Следствие по этому делу длилось три года, и в 2021 году массажистке сообщили о подозрении и начат судебный процесс. В январе этого года массажистку признали виновной в убийстве по неосторожности, и ей было назначено два года лишения свободы.

Однако все стороны по делу подали апелляционные жалобы, не соглашаясь с этим приговором. Потерпевший (муж погибшей женщины) и прокурор просили более суровое наказание – 4 года заключения для Виктории Гапоненко. Со своей стороны сама обвиняемая и ее адвокат просили, чтобы ее оправдали.

Я осуждена за преступление, которое не совершила. Нет никаких доказательств моей вины,

– заявила Виктория Гапоненко.

Адвокат обвиняемой сказала, что сейчас ее подзащитная массажем не занимается. А решение суда они будут изучать и оспаривать, чтобы Викторию Гапоненко признали невиновной.

Мужчина умершей Николай Бенько тоже не согласен с решением суда. Он говорит, что хочет, чтобы массажистка отбыла наказание. В течение трех месяцев участники дела могут подать кассационные жалобы в Верховный суд Украины.