Как влияет на карьеру частое употребление марихуаны

Люди, которые регулярно употребляют каннабис, особенно те, кто обладает проблемами из-за такой зависимости, часто отсутствуют на рабочем месте из-за болезни, травмы или без уважительной причины.

В свежем исследовании, проведенном учеными из США, были представлены данные о влиянии потребления марихуаны и продуктов, содержащих каннабис, на частоту пропусков работы.

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В последнее время в Соединенных Штатах марихуана опередила алкоголь по уровню регулярности потребления. Исследование, основанное на национальных опросах, показало, что в 2022 году около 17,7 миллиона американцев употребляли марихуану ежедневно или почти ежедневно, тогда как алкоголь употребляли 14,7 миллиона. С 1992 года количество людей, регулярно употребляющих каннабис, выросло в пятнадцать раз.

Новое исследование влияния каннабиса

Медицинские специалисты знают, что употребление каннабиса и связанные с ним расстройства приводят к негативным социальным последствиям, но до сих пор в научной литературе было мало данных о влиянии этого на работу.

Исследователи проанализировали информацию о 46 499 работающих взрослых американцев в возрасте от 18 до 64 лет, собранную в 2021 – 2022 годах в рамках Национального исследования по употреблению наркотиков, алкоголя и табака и вопросам здоровья (NSDUH).

Каннабис негативно влияет на работоспособность

Результаты показали, что среди людей, имеющих полный рабочий день, 15,9% употребляли каннабис в течение последнего месяца, и у 6,5% были расстройства, связанные с употреблением. Те, кто употреблял марихуану или продукты на ее основе в последние 30 дней, в среднем пропускали 1,47 рабочих дня из-за болезни и 0,63 дня по прогулам. В то время как у тех, кто не употреблял каннабис, эти показатели составляли 0,95 и 0,28 дня соответственно.

Риск пропуска работы увеличивался с ростом частоты употребления каннабиса и степени зависимости. Даже редкое употребление марихуаны (один – два дня в месяц) было связано с увеличением пропусков работы. Те, кто употреблял ее 20 – 30 дней в месяц, пропускали работу почти вдвое чаще, чем те, кто не употреблял совсем.

Люди с разной степенью расстройств из-за каннабиса отсутствовали на работе по болезни на 30 – 54% чаще, чем те, кто не имел таких проблем, а частота прогулов была выше в 1,6 – 2,87 раза.

Исследование подчеркнуло, что употребление каннабиса может негативно влиять на работоспособность даже у тех, кто не страдает от расстройств, вызванных этим веществом.