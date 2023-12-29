Констатировали смерть мозга: во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов

Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после операции по удалению молочных зубов. Медики констатировали ребенку смерть мозга.

О трагедии рассказали родители мальчика – музыкант Виктор Пашник да Марианна Вахняк. Они обвиняют стоматологическую клинику, ведь до того, как попасть в клинику ребенок был абсолютно здоров. Полиция возбудила уголовное дело.

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Отец мальчика сообщил, что его сын уже 21 сутки в коме. Прогноз медиков только усугубляется.

"21 сутки наш невероятный сынишка в коме. Ему констатирована смерть мозга из-за ненадлежащего удаления молочных зубов", – сообщил Виктор Пашник.

Он отметил, что их с женой жизнь разделилась на до и после злосчастного дня, когда жена Марианна с сыном Велесом пошли в клинику, чтобы удалить два молочных зубчика.

Супруги вместе с сыном Велесом / Фото из фейсбука Виктора Пашника

Что произошло с ребенком

5-летний Велес пережил клиническую смерть во время общего наркоза, а через время у ребенка констатировали смерть мозга. Сейчас его жизнь поддерживается с помощью аппаратов.

. Смерть мозга – это неотвратимая гибель головного мозга, при котором функционирование сердца, кровообращение и дыхание искусственно поддерживаются с помощью реанимационных мер. Как только человека отключают от аппаратов, его признают мертвым.

8 декабря мама Марианна вместе и сыном пришли в клинику ООО "ОРИ ГРУПП" (Ori-Dent), чтобы удалить два молочных зуба. Сотрудники центра предложили провести оперативное вмешательство под общей анестезией.

По словам родителей, ребенок протестовал в операционной и не давал надеть маску, "словно чувствуя приближение трагедии".

"Врач-анестезиолог на глазах жены, силой одевала сыну маску. Жена попросила прекратить это, но анестезиолог не послушала и продолжала прижимать маску, после чего он заснул", – сообщил отец.

Впоследствии после начала операции мама мальчика услышала суету в операционной, туда начали совпадать медицинские работники, а примерно через 20 минут приехали две бригады неотложной помощи.

Медицинский директор ООО "ОРИ ГРУПП" вышел к женщине и сообщил, что во время операции у ребенка произошла остановка сердца, но врачам удалось запустить его снова. Но мальчика переводят в реанимационное отделение больницы святого Николая.

Возбуждено уголовное расследование

В случившемся супруги обвиняют стоматологическую клинику. С соответствующим заявлением 7 декабря родители обратились в полицию Железнодорожного района Львова.

Пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская подтвердила в комментарии УП Жизнь, что следователи приступили к уголовному производству по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины - "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником".

В клинике отказались от комментариев

Родители мальчика призвали органы власти не оставаться безучастными к трагедии. Отец Всеовлада также рассказал, что во время разговора с медицинским директором ООО "ОРИ ГРУПП", тот оправдывал врачей и говорил, "какие же они молодцы, что все вовремя сделали и реанимировали ребенка".



Мальчику констатировали смерть мозга / Фото из фейсбука Виктора Пашника

Но ведь это неправда, потому что если бы все было правильно и вовремя, разве наш сын был бы сейчас на грани жизни и смерти, разве врачи констатировали смерть мозга?, - Написали родители Велеса в соцсетях.

Также мама Велеса Марианна Вахняк сообщила, что никаких противопоказаний к медикаментозному сну у ребенка не было.

Эхо сердца было хорошо по всем пунктам, анализы крови также, противопоказаний к медикаментозному сну не было обнаружено. Почему так произошло и что было в операционной – неизвестно – все происходило за закрытыми дверями,

– отметила женщина.

Стоматологическая клиника отказалась комментировать ситуацию.