Имел вес всего 1200 граммов: львовские врачи выходили малыша рожденного на 29 неделе

Врачи Львова совершили невероятное: они спасли новорожденного мальчика, который появился на свет всего на 29-й неделе беременности. Угроза нависала не только над жизнью малыша, но и над его матерью.

Беременная женщина попала в больницу в тяжелом состоянии, и медицинской команде пришлось принимать сложные решения, которые повлияли на жизнь обоих, сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский перинатальный центр.

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Преждевременное рождение малыша

Каждая выписка мамы с младенцем на руках - это победа жизни! Особенно когда речь идет о преждевременно рожденных малышах, как Артем, который появился на свет на 29-й неделе беременности с весом 1240 граммов и ростом 41 см,

– отметили медики.

Как только новорожденный появился на свет, его срочно доставили в интенсивную терапию новорожденных в условиях транспортного кувеза, где обеспечили соблюдение тепловой цепи и оказали всю необходимую помощь для стабилизации состояния и поддержания дыхания.



Малыш имел лишь 41 сантиметр / Фото Львовский перинатальный центр

Как врачи выходили малыша

На 20-м дне Артема перевели на второй этап выхаживания, где лечение продолжилось. Он получал донорское молоко из Банка грудного молока, а также активно использовался метод "Кенгуру".

На 32 сутки мальчик уже находился вместе с мамой, питаясь материнским молоком и постепенно укрепляя свое здоровье.

На 46 день жизни Артем и его мама вернулись домой. За это время он вырос до 43 см и весил уже 2110 граммов. Это результат профессионализма медиков и доверия родителей к Львовскому перинатальному центру.