Врачи, работающие с больными коронавирусом, до сих пор ждут обещанные правительством доплаты. 17 медучреждений Львовщины подались на специальные "коронавирусные пакеты" от Национальной службы здоровья. Это деньги, которые больницы должны тратить на тестирование пациентов, медицинскую помощь и оплату труда. Сейчас же, кроме одноразовых выплат от города и области, медики получают обычные зарплаты.

Какая ситуация в больницах Львовщины – читайте в материале 24 канала.

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В целом по области на финансирование от НСЗУ подались 17 медучреждений, которые работают с больными COVID-19.

Пакеты, на которые подались заведения – разнотипные:

на тестирование,

на стационарную помощь,

на первую медицинскую помощь.

► Инфекционная больница Львова

Инфекционная больница в Львове – передовая в борьбе с коронавирусом: сейчас здесь находятся более 150 больных. Чтобы их лечение было бесплатным, а медучреждение имело все необходимое для этого, государство должно выделять дополнительные средства. Медики подписали соглашение с Национальной службой здоровья еще 2 недели назад и ждут обещанные выплаты: а это более 11 миллионов гривен за апрель – май.

"Впервые была доплата в размере одного должностного оклада от Львовского областного совета, второй раз получили все медицинские работники, которые оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией по 10 тысяч, это — от Львовского городского совета. В дальнейшем была одноразовая доплата за март, поскольку мы работаем с 12 марта", – объяснил заместитель главного врача областной инфекционной больницы Игорь Берник.



Инфекционная больница во Львове – передовая в борьбе с коронавирусом / Скриншот



В больнице ждут обещанные выплаты – а это более 11 миллионов гривен за апрель – май / Скриншот

► Цетральная больница в Стрые

С 16 мая центральная больница в Стрые (Львовская область) принимает только пациентов с COVID-19. Врачи поделились на бригады, которые дежурят посменно.

"Особенно тяжело младшему и среднему персоналу. Очки запотевают, маска мешает, а инъекции в двух парах перчаток делать трудно. Мы стараемся в "грязной" зоне находиться до 4-х часов", – рассказал заведующий пульмонологическим отделением Роман Цапар.

Больнице с оборудованием помогли окружающие общины, а теперь ждут решения от Нацслужбы здоровья.

"Мы подали предложение в НСЗУ относительно пакета услуг на COVID-19, сейчас пока ожидаем еще подписания соглашения. Позиция наша принята как соответствующая всем требованиям", – отметил главный врач Стрыйской городской больницы Осип Бегей.



Стрыйской больнице с оборудованием помогли окружающие общины / Скриншот

Известно, что по состоянию на 19 мая на сайте Офиса Президента была обнародована информация о том, что почти все области выплатили мартовские надбавки до 300% к зарплатам врачам, которые борются с коронавирусом. Три области должны были сделать это в ближайшие дни. Информацию о выплате мартовских надбавок врачам озвучил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев во время совещания у Президента Украины Владимира Зеленского.