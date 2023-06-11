Чем лучше завтракать людям с диабетом

Ученые из США раскрыли секрет завтрака, наиболее подходящий для людей с диабетом 2 типа. Оказывается, первый прием пищи нужно делать низкоуглеводными, это снизит скачки глюкозы.

В недавнем исследовании ученые сообщают, что низкоуглеводная диета приводит к снижению глюкозы на 74% и более низкой гликемической изменчивости у диабетиков 2 типа по сравнению с теми, кто практиковал стандартную диету с низким содержанием жиров.

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Изменения уровня глюкозы в крови после еды

Вариабельность гликемии и повышение уровня глюкозы в крови после еды являются независимыми факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности у людей с диабетом 2 типа. Также ежедневные колебания уровня глюкозы в крови, включая гипер- и гипогликемию, могут увеличить риск осложнений диабета.

Употребление углеводов вызывает быстрое повышение уровня глюкозы в крови у людей с диабетом особенно утром. Таким образом, одним из потенциальных и простых решений может быть снижение содержания углеводов только в одном приеме пищи в день, например в завтраке, у людей с диабетом без изменения состава других приемов пищи.

Новое исследование диабета

Чтобы подтвердить или опровергнуть это утверждение, ученые провели 12-недельное рандомизированное контрольное исследование, целью которого было определить, может ли завтрак с низким содержанием углеводов улучшить контроль уровня глюкозы у людей с диабетом по сравнению с завтраком с низким содержанием жиров. Всего в исследовании участвовало 127 человек, отобранных по определенным критериям.

Результаты исследования подтвердили предположение, что ограничение углеводов улучшает гликемический контроль у людей с диабетом. Хотя первичный результат исследования существенно не отличался между двумя группами участников, многие другие показатели мониторинга глюкозы были лучше в группе низкоуглеводного завтрака по сравнению с группой завтрака с низким содержанием жира в течение периодов мониторинга.

В общем, результаты исследования показывают, что употребление низкоуглеводного завтрака может быть более простой и эффективной диетической стратегией, которая помогает снизить общее потребление углеводов и улучшить несколько переменных мониторинга уровня глюкозы у людей с диабетом по сравнению с потреблением завтрака с низким содержанием жиров.