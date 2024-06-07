Предупредит диабет и переедание: лучший вариант обеда: лучший вариант обеда

Часто "самым важным" приемом пищи называют завтрак. При этом, обед, как правило, недооценивают. И зря!

Обедом часто пренебрегают из-за плотного графика, или других дел. Впрочем, если вы имеете цель контролировать уровень сахара, вы допускаете ошибку. Дело в том, что пропуск обеда может привести к "голодным" перекусам в течение дня и так вы не только в итоге будете переедать, но и спровоцируете ряд других проблем со здоровьем.

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Идеальная схема обеда

Анализируя советы ведущих диетологов, можно составить рецепт идеального обеда. Спойлер: речь не о конкретном блюде, а скорее универсальную схему, которая поможет насытить организм, предупредить скачки сахара , переедание и диабет.

Первый советваш обед обязательно должен содержать овощи. И несмотря на то, что о пользе овощей знают все, 9 из 10 взрослых не потребляют рекомендованные 2 – 3 чашки в день.

Поэтому, первое, что вам следует сделать, это включить в свой обед минимум 1 – 2 порции. Овощи делают пищу более сытной, обеспечивают потребление клетчатки, при этом содержат мало углеводов, что помогает контролировать уровень сахара в крови после потребления пищи.

Цельнозерновые продукты : Здесь ключевое, что нужно помнить – выбор углеводов, ведь и картофель фри, и гречка – являются углеводами, но польза от этих двух продуктов будет разной. Например, цельнозерновые продукты, могут фактически снизить риск развития диабета 2 типа.

: Здесь ключевое, что нужно помнить – выбор углеводов, ведь и картофель фри, и гречка – являются углеводами, но польза от этих двух продуктов будет разной. Например, цельнозерновые продукты, могут фактически снизить риск развития диабета 2 типа. Низкое содержание насыщенных и транс-жиров: еще один важный пункт – следить за типами жиров в вашем рационе. Сердечные заболевания и инсульт, частые осложнения диабета, связаны с диетой, богатой насыщенными жирами. Выбирать следует ненасыщенные жиры, такие как оливковое масло и авокадо.

Углеводы важны

Обед, составленный по этому принципу, поможет снизить уровень сахара в крови и в целом положительно влиять на ваше здоровье и самочувствие.

Попробуйте вместо бутерброда сварить нут и киноа. Вообще на гарнир выбирайте некрахмалистые овощи, цельнозерновые продукты и минимальное количество насыщенных жиров.

Также следует знать, что если вы обедаете салатом из огурцов и помидоров и думаете, что потребляете достаточно клетчатки, то нет. На самом деле лучше съесть порцию чечевицы, которая содержит значительно больше клетчатки.

Почему важно есть клетчатку Клетчатка не только улучшает процесс пищеварения, но и замедляет переваривание и всасывание углеводов, дольше сохраняя чувство сытости и стабилизируя уровень сахара в крови.

Не забывайте об антиоксидантах и полезных жирах

Кроме того, стоит добавлять растительные продукты, которые богаты антиоксидантами. Они помогут уменьшить воспаление в организме, что станет профилактикой многих хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, или диабет. Богатые антиоксидантами опять же: тмин, нут, киноа и петрушка. Всего одна миска этих продуктов обеспечивает 23% вашей суточной потребности в витамине A и 11% в витамине C – главных витаминах, имеющих антиоксидантное действие.

И возвращаясь к полезным жирам, в пример приведем миндаль и оливковое масло. Они являются источниками ненасыщенных жиров, которые помогут снизить уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования подтвердили, что ежедневное употребление 25 граммов (около 2 столовых ложек) оливкового масла может снизить риск развития диабета 2 типа на 22%.