Назвали фрукты, которые помогают уменьшить риск депрессии лучше всего

Депрессия является достаточно серьезной проблемой, распространенность заболевания ежегодно растет, а потому находить новые методы, которые помогут улучшить психическое состояние человека, важно. И не секрет, что в определенной степени на наше настроение может влиять питание. Поэтому, рассказываем, какие именно продукты, а именно овощи и фрукты, следует потреблять, чтобы снизить риск депрессии.

Ученые впервые обратились к проблеме отсутствия доказательств исследований, которые существуют для пожилых людей или для людей с низким и средним уровнем жизни.

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В сравнении с депрессией у молодых людей, эта болезнь у пожилых людей имеет большее влияние на физическую работоспособность и когнитивные способности и связана с более низким качеством жизни и высоким уровнем смертности,

– говорит Мэтисон.

Детали исследования

Ученые имели целью изучить связь между потреблением фруктов и овощей и депрессией у взрослых 45 лет и старше.

Участники проживали на шести разных континентах, включая Соединенные Штаты, Швецию, Бразилию, Нигерию, Малайзию и Австралию. Данные собраны и согласованы из 10 лонгитюдных исследований, все группы были частью когортных исследований памяти в Международном консорциуме под руководством CHeBA (COSMIC).

В ходе исследования ученые оценили 7801 взрослого человека без депрессии и обнаружили связь между частым потреблением фруктов и меньшим риском депрессии в течение 9-летнего периода.

Одинаково ли фрукты и овощи полезны

Впрочем, ученые говорят, что несмотря на то, что их результаты свидетельствуют о пользе потребления овощей, они не были статистически значимыми.

"Мы обнаружили полезную связь между потреблением фруктов, но не овощей. Причина этого может заключаться в том, что овощи обычно потребляют вареными, что может повлиять на содержание питательных веществ в них, тогда как фрукты – обычно едят сырыми", – говорится в исследовании.

Почему фрукты имеют такое влияние

Предположительно, высокий уровень антиоксидантов, пищевых волокон и витаминов, содержащихся во фруктах и овощах, может положительно влиять на депрессию через многочисленные механизмы. В частности, антиоксиданты способны сниувати уровень воспалений, окислительный стресс и улучшать кишечный микробиом.

Поскольку фрукты и овощи содержат различные питательные вещества, очевидно, что разные виды могут по-разному влиять на риск депрессии.

Доказательства того, что цитрусовые и зеленые листовые овощи ассоциируются с меньшим риском депрессии, являются особенно убедительными.

В будущем ученые планируют рассмотреть потребление различных видов фруктов и овощей с применением стандартизированных мер и привлекут к исследованию большее количество пожилых людей.