Назвали фрукти, які допомагають зменшити ризик депресії якнайкраще

Депресія є досить серйозною проблемою, поширеність захворювання щороку зростає, а тому знаходити нові методи, які допоможуть покращити психічний стан людини, важливо. І не секрет, що певною мірою на наш настрій може впливати харчування. Тож, розповідаємо, які саме продукти, а саме овочі та фрукти, слід споживати, аби знизити ризику депресії.

Учені вперше звернулися до проблеми відсутності доказів досліджень, які існують для людей похилого віку або для людей з низьким і середнім рівнем життя.

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Порівняно з депресією у молодих людей, ця недуга у людей похилого віку має більший вплив на фізичну працездатність і когнітивні здібності та пов'язана з нижчою якістю життя та вищим рівнем смертності,

– каже Метісон.

Деталі дослідження

Науковці мали на меті вивчити зв'язок між споживанням фруктів і овочів і депресією у дорослих 45 років і старше.

Учасники проживали на шести різних континентах, включаючи Сполучені Штати, Швецію, Бразилію, Нігерію, Малайзію та Австралію. Дані зібрані та узгоджені з 10 лонгітюдних досліджень, усі групи були частиною когортних досліджень пам'яті в Міжнародному консорціумі під керівництвом CHeBA (COSMIC).

Під час дослідження учені оцінили 7801 дорослу людину без депресії та виявили зв'язок між частим споживанням фруктів і меншим ризиком депресії протягом 9-річного періоду.

Чи однаково фрукти та овочі корисні

Втім, учені кажуть, що попри те, що їх результати свідчать про користь споживання овочів, вони не були статистично значущими.

"Ми виявили корисний зв'язок між споживанням фруктів, але не овочів. Причина цього може полягати в тому, що овочі зазвичай споживають вареними, що може вплинути на вміст поживних речовин у них, тоді як фрукти – зазвичай їдять сирими", – ідеться у дослідженні.

Чому фрукти мають такий вплив

Імовірно, високий рівень антиоксидантів, харчових волокон і вітамінів, що містяться у фруктах і овочах, може позитивно впливати на депресію через численні механізми. Зокрема, антиоксиданти здатні знижувати рівень запалень, окислювальний стрес та покращувати кишковий мікробіом.

Оскільки фрукти та овочі містять різні поживні речовини, очевидно, що різні види можуть по-різному впливати на ризик депресії.

Докази того, що цитрусові та зелені листові овочі асоціюються з меншим ризиком депресії, є особливо переконливими.

У майбутньому учені планують розглянути споживання різних видів фруктів і овочів із застосуванням стандартизованих заходів і залучать до дослідження більшу кількість людей похилого віку.