Денге, также известная как "болезнь, ломающая кости", - это вирусная инфекция, передающаяся через укусы комаров. Ее чаще всего можно встретить в районах с тропическим и субтропическим климатом. Но из-за изменения климата несколько случаев болезни зафиксировали во временно оккупированном Крыму.

Большинство инфицированных Денге людей не имеют симптомов. Состояние инфицированных чаще всего улучшается через 1 – 2 недели. В некоторых случаях развивается тяжелая форма Денге, которая требует госпитализации. В тяжелых случаях денге может быть смертельной и может привести к смерти.

Также на тему Ширятся болезни, которые передаются через укусы комаров: первые случаи зафиксировали в Украине

Симптомы лихорадки Денге

Если симптомы проявляются, то обычно они начинаются через 4 – 10 дней после инфекции и продолжаются 2 – 7 дней. Симптомы могут включать:

значительное повышение температуры (40 градусов по Цельсию);

сильную головную боль;

боль в глазах;

боли в мышцах и суставах;

тошнота;

рвота;

отек желез;

высыпания.

У людей, повторно инфицированных Денге, риск развития тяжелой формы болезни возрастает.

Симптомы тяжелого течения денге часто проявляются после окончания стадии лихорадки и включают:

сильную боль в животе;

постоянную рвоту;

учащенное дыхание;

кровоточивость десен или носовые кровотечения;

слабость;

возбудимость;

кровь в испражнениях;

сильная жажда;

бледная и холодная кожа;

чувство слабости.

Пациентам с такими тяжелыми симптомами требуется срочная медицинская помощь.

После перенесенной Денге чувство слабости может сохраняться в течение нескольких недель.

Диагностика и лечение Денге

Чаще всего при лихорадке Денге можно обойтись симптоматическим лечением обезболивающими препаратами без госпитализации. Лучший способ профилактики Денге – это избегать укусов комаров. Пока не существует специфического лечения Денге и основное внимание уделяется облегчению болевых симптомов.

Парацетамол часто используется для облегчения боли. Но нужно избегать некоторых нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен и аспирин, поскольку они могут повышать риск кровотечения.

Существует вакцина против болезни под названием Dengvaxia, которая предназначена для людей, которые как минимум один раз переболели денге и проживают в районах, где эта болезнь распространена.

Глобальное распространение Денге

За последние десятилетия заболеваемость денге в мире существенно возросла, и количество случаев, о которых получает информацию ВОЗ, увеличилось с 505 430 в 2000 г. до 5,2 миллиона в 2019 году. У подавляющего большинства инфекция протекает бессимптомно или в легкой форме и без обращения за медицинской помощью, и поэтому больных гораздо больше.

Более 70% бремени этой болезни приходится на Юго-Восточную Азию и Западную часть Тихого океана. За последние годы быстро возросла заболеваемость и степень тяжести этой болезни в Латинской Америке и странах Карибского бассейна. В Африканском регионе и Восточном Средиземноморье также возросло количество вспышек болезни за последние десять лет. Эксперты прогнозируют, что болезнь будет распространяться и дальше на север из-за глобального потепления.