Денге, також відома як "хвороба, що ламає кістки", – це вірусна інфекція, що передається через укуси комарів. Її найчастіше можна зустріти в районах із тропічним та субтропічним кліматом. Але через зміни клімату кілька випадків хвороби зафіксували в тимчасово окупованому Криму.

Більшість інфікованих Денге людей не мають симптомів. Стан інфікованих найчастіше покращується через 1 – 2 тижні. У деяких випадках розвивається важка форма Денге, яка потребує госпіталізації. У тяжких випадках денге може бути смертельною і може призвести до смерті.

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Симптоми лихоманки Денге

Якщо симптоми проявляються, то зазвичай вони починаються через 4 – 10 днів після інфекції та тривають 2 – 7 днів. Симптоми можуть включати:

значне підвищення температури (40 градусів за Цельсієм);

сильний головний біль;

біль в очах;

болі в м'язах та суглобах;

нудота;

блювання;

набряк залоз;

висипання.

У людей, повторно інфікованих Денге, ризик розвитку тяжкої форми хвороби зростає.

Симптоми важкого перебігу денге часто проявляються після закінчення стадії гарячки та включають:

сильний біль в животі;

постійне блювання;

прискорене дихання;

кровоточивість ясен або носові кровотечі;

слабкість;

збудливість;

кров у випорожненнях;

сильна спрага;

бліда та холодна шкіра;

почуття слабкості.

Пацієнтам із такими тяжкими симптомами потрібна термінова медична допомога.

Після перенесеної Денге почуття слабкості може зберігатися протягом декількох тижнів.

Діагностика та лікування Денге

Найчастіше при лихоманці Денге можна обійтися симптоматичним лікуванням знеболювальними препаратами без госпіталізації. Найкращий спосіб профілактики Денге – це уникати укусів комарів. Поки не існує специфічного лікування Денге й основна увага приділяється полегшенню больових симптомів.

Парацетамол часто використовується для полегшення болю. Але потрібно уникати деяких нестероїдних протизапальних препаратів, таких як ібупрофен та аспірин, оскільки вони можуть підвищувати ризик кровотечі.

Існує вакцина проти хвороби під назвою Dengvaxia, яка призначена для людей, які як мінімум один раз перехворіли на денге і проживають в районах, де ця хвороба поширена.

Глобальне поширення Денге

За останні десятиліття захворюваність на денге у світі суттєво зросла, і кількість випадків, про які отримує інформацію ВООЗ, збільшилася з 505 430 у 2000 р. до 5,2 мільйона у 2019 році. У переважної більшості інфекція протікає безсимптомно або у легкій формі й без звернення за медичною допомогою, і тому хворих набагато більше.

Понад 70% тягаря цієї хвороби припадає на Південно-Східну Азію та Західну частину Тихого океану. За останні роки швидко зросла захворюваність та ступінь тяжкості цієї хвороби у Латинській Америці та країнах Карибського басейну. В Африканському регіоні та Східному Середземномор'ї також зросла кількість спалахів хвороби за останні десять років. Експерти прогнозують, що хвороба поширюватиметься й далі на північ через глобальне потепління.