Могут вызвать ожоги: перечень лекарств, принимая которые, нельзя загорать на солнце

Загорать на солнце – не полезная привычка. И хотя эстетически и визуально вам может нравиться загорелое тело, пользы от этого эффекта нет. Напротив, только вред, именно поэтому так важно пользоваться солнцезащитными средствами. Кроме того, следует помнить, что прием некоторых лекарств может усилить загар и привести к ожогам.

Исследователи предупредили об опасности назвавших препараты, принимая которые следует особенно внимательным к вниманию солнца.

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Некоторые лекарства делают человека более чувствительным к солнцу, вызывая чрезмерную реакцию кожи на солнечный свет. Более того, чувствительность к солнцу может привести к серьезному солнечному ожогу даже при условии кратковременного воздействия солнечного света.

– предупредил Ха Ви Нго-Хамильтон, фармацевт компании BuzzRx.

Не только ретиноиды: какое лекарство может спровоцировать ожоги

Реакция обычно возникает через 24 – 72 часа после приема лекарств и воздействия солнца и часто сопровождается зудом и имеет вид реакции типа ядовитого плюща или экземы.

Одним из классических примеров веществ, усиливающих чувствительность к солнцу. ретиноиды. Однако это далеко не единственное вещество, которое летом следует употреблять с осторожностью.

Таковы также антибиотики, включая тетрациклины, сульфаниламиды, фторохинолоны. Женщинам, принимающим оральные контрацептивы, тоже не следует забывать о солнцезащитном креме. Особенно это касается обладательниц более темного оттенка кожи.

Препараты, которые могут вызывать повышенную чувствительность к солнцу: