Как военному попасть на лечение за рубежом: инструкция от Минздрава

Украинские военные, которые нуждаются в лечении и реабилитации за рубежом, могут получить направление по упрощенному механизму. При этом эта возможность есть и у гражданских, пострадавших в результате военных действий.

Координатор программы "Медэвак" МОЗ Украины Арман Качарян рассказал детали в эфире "Мы-Украина". По его словам, чтобы инициировать процесс медицинской эвакуации, прежде всего нужно обратиться к своему лечащему врачу.

Смотрите также Сколько циклов реабилитации могут получить военные бесплатно

Врач обработает необходимые документы: заключение, согласие на лечение пациента за рубежом – и передаст эти документы в орган, где служит военный.

"Далее эти документы идут в Минздрав, который ищет клинику и организует транспортировку пациента", – отметил Качарян.

В то же время, как уточняет представитель Минздрава, бывают случаи, когда пациенты или больницы не знают об этой возможности, или возникают сложности для представления документов пациента для эвакуации.

Минздрав контактирует со странами ЕС

Поэтому, на сайте Минздрава в соответствующем разделе есть анкета , которую пациент может заполнить самостоятельно.

Министерство направляет запрос в страны ЕС, с целью узнать, готовы ли они оказать медицинскую помощь защитникам. После этого – информируют командование Медицинских сил или государственный орган, который относится к сектору безопасности и обороны, администрацию Госпогранслужбы и МИД об утвержденном перечне защитников Украины, которых могут принять на лечение за рубежом.

Следующим шагом является организация транспортировки военнослужащих в зарубежную клинику, которую организует Минздрав в партнерстве с Еврокомиссией.

Всего, в рамках этого сотрудничества, по состоянию на сейчас уже эвакуировали более 4100 раненых украинцев.

Справка. Критерии направления граждан Украины для лечения за границу на период действия военного положения определены приказом Минздрава от 05 апреля 2022 года № 574