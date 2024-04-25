Як військовому потрапити на лікування за кордоном: інструкція від МОЗ

Українські військові, які потребують лікування та реабілітації за кордоном, можуть отримати направлення за спрощеним механізмом. При цьому ця можливість є і у цивільних, які постраждали унаслідок воєнних дій.

Координатор програми "Медевак" МОЗ України Арман Качарян розповів деталі в етері "Ми-Україна". За його словами, щоб ініціювати процес медичної евакуації, передусім потрібно звернутися до свого лікуючого лікаря.

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Лікар опрацює необхідні документи: висновок, згоду на лікування пацієнта за кордоном – і передасть ці документи в орган, де служить військовий.

"Далі ці документи йдуть в МОЗ, який шукає клініку і організує транспортування пацієнта", – зазначив Качарян.

Водночас, як уточнює представник МОЗ, бувають випадки, коли пацієнти або лікарні не знають про цю можливість, або виникають складнощі для подання документів пацієнта для евакуації.

МОЗ контактує з країнами ЄС

Тому, на сайті МОЗ у відповідному розділі є анкета , яку пацієнт може заповнити самостійно.

Міністерство надсилає запит до країн ЄС, з метою дізнатися, чи готові вони надати медичну допомогу захисникам. Після цього – інформують командування Медичних сил або державний орган, який належить до сектору безпеки і оборони, адміністрацію Держприкордонслужби та МЗС про затверджений перелік захисників України, яких можуть прийняти на лікування за кордоном.

Наступним кроком є організація транспортування військовослужбовців до закордонної клініки, яку організовує МОЗ у партнерстві з Єврокомісією.

Усього, в рамках цієї співпраці, станом на зараз вже евакуювали понад 4100 поранених українців.

Довідка. Критерії направлення громадян України для лікування за кордон на період дії воєнного стану визначені наказом МОЗ від 05 квітня 2022 року № 574