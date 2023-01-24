Нашли безопасный способ вылечить аллергию на арахис

Ученые провели эксперимент по снижению чувствительности к аллергену среди детей с пищевой аллергией на арахис и достигли цели в 80% случаев.

Новое исследование аллергии

В отварном виде арахис – гипоаллергенный продукт. И если давать его детям с аллергией на арахис, впоследствии реакция становится менее выраженной – и исчезает навсегда.

Также на тему: Люди с аллергией значительно реже болеют коронавирусом: ученые не понимают почему

Ученые давали детям от 6 до 18 лет с подтвержденной аллергией на арахис капсулы с небольшим количеством вареного арахиса. Их нужно было принимать каждый день, например, добавлять в йогурт на завтрак.

Лечение аллергии на арахис

Первые 12 недель дети получали вареный арахис в течение двенадцати часов. Следующие 20 недель – после двухчасовой варки. Затем еще 20 недель давали жареный арахис. К 52 неделе эксперимента у 80% детей удалось добиться снижения чувствительности к арахису.

Оральная иммунотерапия с использованием вареного, а затем жареного арахиса является прагматичным подходом, который оказывается эффективным в уменьшении чувствительности у людей с аллергией и связан с благоприятным профилем безопасности.

– отметили авторы исследования.

Но были и побочные явления от употребления арахиса. Из 70 участников исследования у 43 человек были обнаружены нежелательные реакции. При этом только трем из них понадобилась медикаментозная помощь – введение адреналина.