Знайшли безпечний спосіб вилікувати алергію на арахіс

Вчені провели експеримент зі зниження чутливості до алергену серед дітей з харчовою алергією на арахіс і досягли мети у 80% випадків.

Нове дослідження алергії

У відвареному вигляді арахіс – гіпоалергенний продукт. І якщо давати його дітям з алергією на арахіс, згодом реакція стає менш вираженою – і навіть зникає назовсім.

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Вчені давали дітям від 6 до 18 років із підтвердженою алергією на арахіс капсули з невеликою кількістю вареного арахісу. Їх потрібно було приймати щодня, наприклад, додавати до йогурту на сніданок.

Лікування алергії на арахіс

Перші 12 тижнів діти отримували арахіс, що варився протягом дванадцяти годин. Наступні 20 тижнів – після двогодинного варіння. Потім ще 20 тижнів давали смажений арахіс. До 52 тижня експерименту у 80% дітей вдалося досягти зниження чутливості до арахісу.

Оральна імунотерапія з використанням вареного, а потім смаженого арахісу є прагматичним підходом, який виявляється ефективним у зменшенні чутливості у людей з алергією та пов’язаний зі сприятливим профілем безпеки,

– зазначили автори дослідження.

Але були й побічні явища від вживання арахісу. З 70 учасників дослідження у 43 осіб було виявлено небажані реакції. При цьому лише трьом із них знадобилася медикаментозна допомога – введення адреналіну.