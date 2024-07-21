Волосы не могут быть светлее кожи: важные нюансы об эпиляции летом

Считают, что лето не лучшее время проводить лазерную эпиляцию. Мол, после процедуры есть риски возникновения пигментных пятен, или даже ожогов. Но современные лазеры значительно снижают такую вероятность.

Основательница студии Mure и эксперт по лазерной эпиляции Богуцкая Анна объяснили, можно ли делать лазерную эпиляцию летом и какие ограничения на самом деле могут быть.

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По словам эксперта, лазерная эпиляция уже давно перестала быть сезонной процедурой, которую проходят только в осенне-зимний период.

Если мы говорим о современных лазерах, которые бьют прицельно по корню волоска и имеют хорошую систему охлаждения, тогда эпиляцию можно проводить в течение года,

- отметила Анна Богуцкая.

Жара не является противопоказанием к проведению процедуры. Впрочем, для лучшего результата от курса эпиляции все же следует придерживаться некоторых правил.

Лазерная эпиляция летом – правила

В день эпиляции участок, который обрабатывали, на солнышко показывать нельзя. Поэтому следует выбирать одежду, которая закрывает кожу.

"Пожалуйста, не приходите в мини юбках, если вы делаете ноги, и в открытых топах - если руки", - подчеркнула Богуцкая Анна.

После процедуры кожу нужно защищать кремом со Spf. Если планируете делать эпиляцию перед отпуском, то лучше записывайтесь на процедуру за 4 – 5 дней.

. Эффективная лазерная эпиляция может быть только в том случае, если волосы темнее кожи. То есть, если волосы светлее, поскольку ваша кожа загорелая, то лучше отложить процедуру эпиляции, пока обновится эпидермис.