Волосся не може бути світліше за шкіру: важливі нюанси про епіляцію влітку

Вважають, що літо не найкращий час проводити лазерну епіляцію. Мовляв, після процедури є ризики виникнення пігментних плям, чи навіть опіків. Та сучасні лазери значно знижують таку імовірність.

Засновниця студії Mure та експерт з лазерної епіляції Богуцька Анна пояснили, чи можна робити лазерну епіляцію влітку і які обмеження насправді можуть бути.

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За словами експертки, лазерна епіляція вже давно перестала бути сезонною процедурою, яку проходять лише в осінньо-зимовий період.

Якщо ми говоримо про сучасні лазери, які бʼють прицільно по корінню волоска та мають гарну систему охолодження, тоді епіляцію можна проводити впродовж року,

— зазначила Анна Богуцька.

Спека не є протипоказанням до проведення процедури. Втім, для кращого результату від курсу епіляції все ж таки слід дотримуватися деяких правил.

Лазерна епіляція влітку – правила

У день епіляції ділянку, яку обробляли, на сонечко показувати не можна. Тому слідо обирати одяг, який закриває шкіру.

"Будь-ласка, не приходьте в міні спідницях, якщо ви робите ноги, і у відкритих топах — якщо руки", — підкреслила Богуцька Анна.

Після процедури шкіру потрібно захищати кремом із Spf. Якщо плануєте робити епіляцію перед відпусткою, то краще записуйтесь на процедуру за 4 – 5 днів.

. Ефективна лазерна епіляція може бути тільки в тому випадку, якщо волосся темніше за шкіру. Тобто, якщо волосся світліше, оскільки ваша шкіра засмагла, то краще відкласти процедуру епіляції, поки оновиться епідерміс.