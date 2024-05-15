Все о лазерной эпиляции: кому нельзя делать и как к ней подготовиться

Лазерная эпиляция - это удаление лишних волос с помощью лазера. Для большинства людей эта процедура не имеет противопоказаний и является безопасной.

Как происходит лазерная эпиляция

Лазерный луч действует на пигмент меланин, в волосах и сильно его нагревает. Поскольку меланин сосредоточен в стержне волоса и волосяном фолликуле, он заодно разогревает и их. Температуры хватает, чтобы повредить стержень и кровеносные сосуды, которые питают фолликул. Результаты будут заметны через несколько дней или недель.

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Лазерная эпиляция более эффективна, если у человека бледная кожа и темные волосы. Чаще всего это не больно, но есть дискомфорт. Когда лазер нагревает волоски, они касаются окружающей кожи, поэтому человек чувствует легкое жжение и покалывание. Поэтому перед эпиляцией часто наносят обезболивающий крем или спрей, который охлаждает.

Иногда при лазерной эпиляции некоторые люди чувствуют боль, ведь все имеют разный болевой порог, и это нормально. Поэтому если во время процедуры появились болезненные ощущения, нужно сказать об этом врачу и не терпеть. С каждой последующей процедурой неприятных ощущений будет все меньше, поскольку снижается количество нагревающихся волосков,.

Надолго ли хватает эффекта

Лазерная эпиляция убирает волосы на несколько лет, но такой эффект возникает не сразу. Лазер разрушает лишь те волоски, которых выступают над кожей на стадии активного роста. Но есть фолликулы в спящем состоянии. Разобравшись с активными волосками, придется подождать, пока отрастут остальные, чтобы разрушить и их.

Сколько сеансов понадобится, зависит от индивидуальных особенностей, цвета кожи и волос. Обычно требуется от 4 до 6 процедур. На участках медленного роста волос, например спине, процедуру надо проводить каждые 12 – 16 недель.

Какие побочные эффекты лазерной эпиляции

Основные побочные эффекты сохраняются до трех дней. Редкие побочные эффекты – образование пузырьков, герпес, рубцы, осветление или потемнение кожи. Но нет никаких доказательств, что лазерная эпиляция вызывает рак кожи. Также существует ошибочное мнение о том, что эпиляция лазером приводит к варикозному расширению вен. Наоборот, лазерная терапия – один из методов его лечения.

Чтобы исключить побочные эффекты, нужно выбрать грамотного врача и придерживаться советов дерматолога.

Кому нельзя делать лазерную эпиляцию

Есть отдельные противопоказания к этому методу:

Абсолютные противопоказания:

Хронические дерматозы – атопический дерматит, псориаз.

Доброкачественные и злокачественные новообразования кожи.

Аутоиммунные процессы – ревматоидный артрит, системная красная волчанка.

Сахарный диабет в стадии декомпенсации.

Острые и хронические инфекции – герпес, ВИЧ, СПИД.

Нарушение гормональной функции печени, надпочечников и яичников.

Витилиго в анамнезе.

Проведение химио- и радиотерапевтического лечения.

Относительные противопоказания:

Грибковые заболевания кожи.

Обострение хронических дерматитов.

Множественные родимые пятна.

Темный оттенок или сильный загар.

Варикоз вен и венозная недостаточность.

Период беременности и кормления грудью.

Рубцовые деформации.

Повреждения кожи.

Возраст до 18 лет – требуется разрешение родителей.

Период беременности и кормления грудью.

Прием препаратов, которые вызывают светочувствительность.

Если игнорировать противопоказания при лазерной эпиляции, пациент может столкнуться с нежелательными побочными эффектами, такими как ожоги, отечность, аллергические реакции, гиперпигментация, воспаление волосяного фолликула.

Как подготовиться к лазерной эпиляции

Прежде чем решиться на процедуру, надо выяснить, имеет ли клиника лицензию и регистрационные удостоверения на лазер. Важно убедиться в квалификации врача, попросить документы о медицинском образовании, посмотреть портфолио и отзывы клиентов.

Правила, которые надо учесть перед тем, как отправиться на процедуру:

Избегать прямых солнечных лучей и не использовать солярий. Наносить крем SPF 30. То есть лето – не лучшее время для эпиляции. Не выщипывать волоски. Это может разорвать их связь с фолликулами. Не обесцвечивать волосы в зоне эпиляции. Чем меньше в волосах меланина, тем ниже будет эффект эпиляции. Брить волосы за день до процедуры.

Что делать после лазерной эпиляции

В первые сутки не надо принимать горячий душ и ванну, ходить в сауну или спортзал. В течение 2 – 6 недель нужно стараться, чтобы ультрафиолет не попал на зоны эпиляции. Потому что кожа повреждена и поэтому на ней могут появиться пигментные пятна. Если избежать пребывания под солнцем невозможно, пользоваться кремом SPF не менее 30.