Какие операции в Украине бесплатны: объяснение НСЗУ

Среди украинцев существует мнение, что за определенные медицинские операции нужно платить, тогда как только неотложные хирургические вмешательства безвозмездны. Однако действительно ли это соответствует действительности?

Какие операции в Украине бесплатны

Национальная служба здоровья утверждает, что эти стереотипы не соответствуют действительности. Программа медицинских гарантий включает различные операции, включая и те, которые могут быть рассмотрены как плановые. Независимо от сложности операции, важно, чтобы она была соответствующей медицинским критериям.

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Это особенно касается пациентов, попавших в стационар для проведения оперативных вмешательств. От неотложных к плановым операциям, все услуги предоставляются бесплатно, если у учреждения есть договор с Национальной службой здоровья на выполнение соответствующего пакета.

Как сделать операцию бесплатно

Также стоит отметить, что стоимость сделки включает анестезию, предоставляемую без дополнительной платы. Следовательно, пациенты могут быть уверены, что, независимо от сложности операции и ее характера, они не будут обязаны платить дополнительно.

Для получения бесплатной медицинской помощи следует выбрать заведение, имеющее договор с Национальной службой здоровья на выполнение определенного пакета операций. Наличие направления от семейного или личного врача также важно.

В случае требований оплатить операцию следует обратиться в Национальную службу здоровья по номеру 16-77, чтобы получить консультацию и помощь в разрешении этой ситуации.

Как отвлечься перед операцией

Садоводство – отличное хобби, если вы имеете дело со стрессом и тревогой. Многие садоводы говорят, что занимаются этим именно потому, что оно расслабляет. Отвлечение себя простыми делами, такими как выдергивание сорняков или уход за растениями, может стать отличным способом избежать тревоги перед операцией.

Пешие прогулки – полезное для здоровья занятие, которое может отвлечь. Исследуйте природу, гуляйте наедине с друзьями или семьей.

Рисование – способ успокоиться в стрессовой ситуации и дать мозгу немного упражнений. Во время рисования активно участвуют оба полушария головного мозга.

Уборка – не только отвлекающее, но и очень полезное занятие. Сделайте дом безопасным и чистым в период восстановления. Исследования показывают, что чистая жилая среда положительно коррелирует со счастьем и общим чувством благосостояния.

Киномарафон – просмотр фильмов может быть отличным способом избежать тревоги. Можно позвать друзей или родственников, чтобы они помогли отвлечься.

Вечер настольных игр – это значительно улучшит настроение и позволит на время забыть о своих страхах.

Кулинария – домашняя еда чаще всего полезна, а еще многим нравится заботиться о своих близких с помощью приготовления.