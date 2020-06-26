В Харьковской областной инфекционной больнице критически не хватает мест в реанимации и не хватает врачей. Койки ставят прямо в коридоре.

Подробнее о нехватке мест в харьковской больнице – читайте в материале 24 канала.

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В реанимации областной инфекционной больницы Харькова заняты все кровати. Медикам пришлось поставить дополнительное – тринадцатое.

"Реанимация заполнена на 100%, а то и больше. 12 больных – это стабильно. Как переживем выходные – не знаю. Потому что переводить больных некуда. Они все еще на искусственной вентиляции легких", – отметила заместитель директора по медчасти инфекционной больницы Валентина Маслова.

► Количество пациентов

Инфекционная больница – основное медучреждение для приема пациентов с коронавирусом в регионе.

В больнице сейчас находится:

210 больных в стационаре, подавляющее большинство – с COVID-19,

за сутки – 19 новых госпитализированных.

Перед выходными отделения интенсивной терапии разгружают. Двух больных перевозят в 13-ю городскую больницу.

► Нехватка персонала

И хотя в больнице придумали, как преодолеть нехватку мест, возникла новая проблема – нехватка персонала.

"Есть такой вариант, чтобы мы развернули дополнительные реанимационные кровати на втором этаже нашего отделения. Сейчас будем смотреть. Попробуем развернуть отдельно аппаратуру. Но это же нужен отдельный анестезиолог", – пояснила Валентина Маслова.

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Проблему с нехваткой инфекционистов и терапевтов здесь решили. Сегодня на работу устраиваются 2 новых медика. Между тем критически не хватает медсестер. Надо сразу 30.

"Необходимы, как и раньше, анестезиологи, терапевты, медсестры, санитарки. Даже когда подходят на работу новые медики, мы должны понимать, что уровень моральной и физической нагрузки такой, что мы должны перестраховаться и набирать больше", – отметила советник председателя ОГА по гуманитарным вопросам Наталья Попова.

И во всех харьковских больницах, которые спасают больных с коронавирусом, ищут рентгенологов. С нехваткой этих специалистов столкнулись по всей Украине.