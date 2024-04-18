Оказалось, что один алкогольный напиток может улучшить сексуальную жизнь

Недавнее исследование показало, что красное вино способствует укреплению сексуального здоровья у обоих полов. Эти выводы основаны на метаанализе исследования, проведенных в течение почти 30 лет.

Авторы этого отчета обнаружили различные свидетельства, подтверждающие, что красное вино может улучшить здоровую сексуальную жизнь у мужчин и женщин.

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Полезные вещества в вине

Полифенолы, компоненты, присутствующие в красном вине, имеют ключевую роль в способности этого напитка повышать либидо (следует отметить, что эти соединения также присутствуют в темном шоколаде, чае, травах и некоторых фруктах и овощах).

Полифенолы обладают сильными антиоксидантными свойствами, которые противодействуют формированию свободных радикалов и других химических веществ, вызывающих окислительный стресс и могут повредить клетки.

Вино улучшает либидо

Как выяснилось, антиоксиданты, содержащиеся в красном вине, могут способствовать улучшению здоровья кровеносных сосудов, способствуя увеличению кровотока, что помогает поддерживать эрекцию. Вино также может повышать уровень тестостерона, гормона, отвечающего за половое влечение у мужчин и женщин.

Удивительно, но женщины, которые регулярно потребляют (от одного до двух стаканов в день) красного вина демонстрировали высокие показатели сексуального влечения и [вагинальной] смазки, что способствовало общему улучшению сексуальной функции по сравнению с теми, кто не употреблял вино,

– отмечают авторы.

В заключение авторы пришли к выводу, что красное вино, при умеренном потреблении, может быть потенциально полезным для людей с эректильной дисфункцией, а также может влиять положительно на репродуктивную функцию через механизмы, которые связаны с сосудорасширяющими свойствами красного вина и его антиоксидантной активностью.