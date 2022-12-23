Нашли простой и быстрый способ улучшить работу мозга

На границе между бодрствованием и сном есть серая зона, где наше сознание блуждает, а осознание реального мира начинает растворяться, уступая место спонтанному ощущению, близкому к сновидению. Она улучшает работу мозга.

Новое исследование сна

В эксперименте ученых из университета Сорбоны участвовали 103 человека. Добровольцам нужно было решать математические задачи, которые имели скрытый способ, ускоряющий получение правильного ответа.

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Участники выполняли часть задач, после чего в течение 20 минут отдыхали и возвращались к задачам. В перерыве часть добровольцев спали, а другие – нет.

К ним подключили электроды, чтобы отслеживать фазы сна. Оказалось, что 24 человека в течение 30 секунд находились в состоянии гипнагогии (между сном и реальностью), а 14 погрузились в глубокую фазу сна.

Короткий сон помогает работе мозга

Отмечается, что 83% из находившихся в состоянии между сном и реальностью нашли быстрое решение задач. Среди неспавших добровольцев таких была треть. При этом лишь 14% крепко уснувших участников обнаружили легкий способ получить правильный ответ.

Ученые пришли к выводу, что легкая дремота может помочь человеку находить легкие решения разных задач, а глубокий сон – наоборот, помешает. И теперь у вас есть идеальный повод вздремнуть во время работы.