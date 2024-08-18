Вирус "флирт": врач-иммунолог объяснил, что это за новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса, известный как FLiRT, происходит от варианта Omicron. Из-за специфических мутаций в белке-шипе вирус быстрее поражает ослабленный иммунитет, а заболеть могут и ранее вакцинированные. Первые случаи субварианта коронавируса FLiRT были зафиксированы в Киевской, Житомирской, Ивано-Франковской областях.

FLiRT – это обозначение мутаций в шиповом белке, который позволяет SARS-CoV–2 прикрепляться к клеткам тела человека (F456L, V1104L и R346T). Врач-иммунолог Федор Лапий в эфире 24 Канала рассказал, что этот вирус способен к конкуренции, лучше проникает в клетки человека.

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Этот штамм коронавируса является более заразным

Каждый субвариант коронавируса имеет свои определенные особенности, однако общие симптомы заболеваемости в начале одинаковые, как при COVID-19: повышенная температура, головная боль, кашель, насморк, усталость, боли в мышцах. По словам иммунолога, этот штамм является более заразным.

FLiRT – это аббревиатура от тех мутаций, которые имеют вирусы, а мутации касаются спайк-белка. Это белок, через который вирус прикрепляется к нашей клетке, проникает в нее. Вирус это делает не специально, у него нет интеллекта, чтобы подумать каким образом избежать нашего ответа, это просто случайность, изменчивость,

– рассказал Лапий.

Врач-иммунолог отметил, что в результате мутаций образуется много различных подвариантов, но выживают те, которые могут лучше приспособиться. Он напомнил, что в Украине продолжает проводиться вакцинация населения, чтобы предупредить тяжелое течение COVID-19.

Количество случаев заболевания FLiRT растет

Врач-иммунолог отметил, что общаясь с врачами семейной медицины несколько недель назад, те рассказали ему, что в середине июля 2024 года возросло количество обращений пациентов. Они проводили тесты и зафиксировали увеличение количества положительных результатов на COVID-19.

Не все эти случаи попадали в официальную статистику, но количество случаев заболевания COVID-19 в течение предыдущих недель увеличилось и такая динамика в ближайшее время вероятно будет сохраняться,

– прогнозирует Лапий.

То, что COVID-19 исчез после 24 февраля 2022 года – миф

Врач-иммунолог также отметил, что информация, которая появлялась в СМИ о том, что COVID-19 закончился в Украине в феврале 2022 года – не соответствует действительности. В тот период прекратили публиковать статистические данные, однако новые случаи заболевания медики продолжали фиксировать.

"Я имел доступ к статистике, COVID-19 продолжался и после начала полномасштабной войны, было продолжение роста случаев вируса даже в апреле 2022 года. Были тяжелые случаи, которые требовали госпитализаций, и даже смертельные. COVID-19 был менее актуальным летом, но возвращался осенью", – рассказал Лапий.