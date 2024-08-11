Коронавирус атакует Олимпиаду: сколько олимпийцев получили положительные результаты теста
Источник:The Mainichi
По меньшей мере 40 спортсменов на Олимпиаде в Париже получили положительный результат тестов на коронавирус.
Об этом свидетельствует статистика ВОЗ. Отмечают, что цифры заражений COVID-19 растут во всем мире, и похоже, что динамика вряд ли замедлится в ближайшее время.
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В частности, не избежали вспышек коронавирусной болезни и на Олимпиаде в Париже.
COVID-19 остается с нами, не дает расслабляться. Он циркулирует практически во всех странах,
– отметила эпидемиолог ВОЗ по инфекционным заболеваниям Мария Ван Керкхове.
Вакцинация все еще актуальна
В ВОЗ сообщили, что примерно за месяц до начала Олимпийских игр в Париже в мире зарегистрировано около 155 тысяч подтвержденных случаев инфицирования COVID-19.
Организация призвала правительства стран усилить кампании вакцинации против коронавируса и добиться, чтобы группы высокого риска вакцинировались по крайней мере раз в 12 месяцев.
Сейчас статистика такова, что в мире положительные тесты на COVID-19 в среднем не превышают 10% и колеблются в зависимости от региона, а в Европе процент положительных результатов превышает 20%.