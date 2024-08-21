Что такое миотонический оргазм: как возникает и вредит ли здоровью

Миотонический оргазм или коргазм – сексуальная разрядка, которая наступает в результате напряжения тазовых мышц (при сжимании бедер, скрещивании ног, езде на велосипеде, лазанье на канате).

Как правило впервые наступает спонтанно в детстве без сексуального сценария. Может не повторяться, а может закрепиться как вид мастурбации, пишет 24 канал.

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Причины миотонического оргазма

Чаще случается у женщин, у мужчин – очень редко. Возникает вследствие интенсивного притока крови к половым органам, а также сильного физического, умственного, эмоционального напряжения. Часто встречается в период полового созревания, во время стрессов.

Некоторые женщины регулярно мастурбируют, сжимая бедра или скрещивая ноги. Некоторые при этом могут сдавливать между ног подушку или другие мягкие предметы, дополнительно стимулируя промежность – это тоже миотонический оргазм.

Коргазм в спортивном зале

Подвид миотонического оргазма (коргазм) связан с фитнесом. Он может возникнуть от выполнения становой тяги, приседаний, подъема ног, которые привлекают мышцы кора. Оргазм от лазания по канату, занятий на бревне, катания на велосипеде – все это коргазм.

Вред миотонического оргазма

Иногда может становиться единственным способом достижения оргазма, мешающим полноценной сексуальной жизни партнеров.

Сексологи разделяют мастурбацию на:

правильную (адаптивную);

неправильную (дезадаптированную).

Миотонический оргазм относят к дезадаптированной мастурбации, то есть достижению оргазма в условиях, которые невозможно перенести в реальный секс с партнером.

Проще говоря, если вы мастурбируете путем стимуляции клитора пальцами, то с партнером вы можете подобрать такую позу, в которой на клитор будет максимально похожа стимуляция. Это и есть адаптивная мастурбация.

В этом плане миотонический оргазм вреден как и любой другой вид дезадаптированной мастурбации. Другого вреда от этого оргазма нет.