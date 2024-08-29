В НСЗУ указали, с какими медучреждениями не будут заключать договор по оплате хирургических операций

Национальная служба здоровья Украины не будет заключать договоры с медицинскими учреждениями, которые с 1 апреля до 30 сентября 2024 года выполнили менее 200 хирургических вмешательств.

Речь о контрактах на 2025 год. В НСЗУ объяснили прчиини, прежде всего речь идет о безопасности.

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Также НСЗУ передала на согласование в Министерство здравоохранения Украины проекты спецификаций и условий закупки медицинских услуг еще по двум пакетам Программы медицинских гарантий на 2025 год.

Обновленные пакеты услуг

Проекты спецификаций и условий закупки медицинских услуг в рамках ПМГ-2025 обновили по следующим пакетам:

стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций;

хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях.

Обратите внимание: в 2025 году договор с НСЗУ на хирургические операции в стационаре смогут заключить те учреждения здравоохранения, которые с 1 апреля по 30 сентября 2024 года выполнили не менее 200 хирургических вмешательств,

– отметили в НСЗУ.

И объяснили, что индикатор безопасности внедряется для обеспечения украинцев и украинок безопасными медицинскими услугами.

Ранее НСЗУ уже опубликовала утвержденные Минздравом спецификации и условия закупки до 30 пакетов медицинских услуг.