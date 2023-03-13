Конгресс США требует рассекретить данные о происхождении COVID-19

Палата представителей единогласно проголосовала за рассекречивание информации разведки США о происхождении COVID-19, являющейся демонстрацией поддержки обеих партий накануне третьей годовщины начала смертоносной пандемии.

Сенат США единогласно принял соответствующий законопроект под названием COVID-19 Origin Act of 2023 еще 1 марта. Также 1 марта ФБР заявило, что наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19 является утечка из лаборатории в Ухане.

Также на тему: Создали универсальную вакцину против коронавируса

Рассекречивание информации о коронавирусе

10 марта нижняя палата единогласно поддержала законопроект (419 голосов "за", 0 голосов "против"), усилив давление на администрацию президента Джо Байдена. Теперь законопроект передадут в Белый дом – Байден может подписать его или наложить вето.

Американская общественность заслуживает ответа на каждый аспект пандемии COVID-19. Как этот вирус был создан и, в частности, был ли он естественным явлением или результатом события, связанного с лабораторией,

– сказал республиканец Майк Тернер, глава Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, поддержавший законопроект.

Приказ о рассекречивании сосредотачивался на разведданных, связанных с китайским Уханьским институтом вирусологии, ссылаясь на "потенциальную связь" между проводившимися там исследованиями и вспышкой COVID-19, которую Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией 11 марта 2020 года. .

Разведывательные службы США разделились о том, является ли вероятным источником смертельного вируса утечка из лаборатории или распространение от животных.

Если закон будет подписан, эта мера потребует в течение 90 дней рассекретить любую информацию, касающуюся потенциальных связей между Уханьским институтом вирусологии и происхождением коронавирусной болезни. Это включает информацию об исследовании и другой деятельности в лаборатории и о том, заболел ли кто-то из исследователей.