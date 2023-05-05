Экс-чиновника Минздрава будут судить за одобрение неэффективного лекарства против COVID-19
Источник:Киевская городская прокуратура
Киевская городская прокуратура сообщила о направлении в суд обвинительного акта в отношении экс-чиновника Министерства здравоохранения, зарегистрировавшего лекарства против COVID-19, эффективность которых не была доказана.
Подозреваемый занимал должность генерального директора Директората фармацевтического обеспечения Минздрава Украины и был сопредседателем рабочей группы при государственной регистрации лекарственных средств.
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Как выяснили правоохранители, экс-чиновник Минздрава нарушил процедуру регистрации лекарств: подписал рекомендации для госрегистрации китайского препарата.
Что известно о регистрации неэффективного препарата
В то же время Государственный экспертный центр Минздрава не рекомендовал это лекарство, ведь в других странах препарат зарегистрирован как натуральный продукт/традиционное лекарственное средство. То есть это – биологически активная добавка (БАД).
Изготовляли лекарства в одной из стран Восточной Азии. Их используют при простуде и терапии COVID-19.
Несмотря на это, лекарственный препарат был внесен в Государственный реестр лекарственных средств Украины соответствующим приказом Минздрава Украины и допущен на внутренний украинский рынок,
– отметили в прокуратуре.
Подозреваемый – Александр Комарида
- В сообщении прокуратуры не указывается имя подозреваемого. Однако, скорее всего, речь идет об Александре Комариде.
- Его уволили из министерства 8 февраля 2023 года. В том же месяце ему было сообщено о подозрении в незаконной регистрации иностранных лекарств сомнительного качества.
- Отметим, что Александр Комарида являлся генеральным директором Директората фармацевтического обеспечения Минздрава. В 2021 году он был назначен первым заместителем министра здравоохранения.