Экс-чиновника Минздрава будут судить за одобрение неэффективного лекарства против COVID-19

Киевская городская прокуратура сообщила о направлении в суд обвинительного акта в отношении экс-чиновника Министерства здравоохранения, зарегистрировавшего лекарства против COVID-19, эффективность которых не была доказана.

Подозреваемый занимал должность генерального директора Директората фармацевтического обеспечения Минздрава Украины и был сопредседателем рабочей группы при государственной регистрации лекарственных средств.

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Как выяснили правоохранители, экс-чиновник Минздрава нарушил процедуру регистрации лекарств: подписал рекомендации для госрегистрации китайского препарата.

Что известно о регистрации неэффективного препарата

В то же время Государственный экспертный центр Минздрава не рекомендовал это лекарство, ведь в других странах препарат зарегистрирован как натуральный продукт/традиционное лекарственное средство. То есть это – биологически активная добавка (БАД).

Изготовляли лекарства в одной из стран Восточной Азии. Их используют при простуде и терапии COVID-19.

Несмотря на это, лекарственный препарат был внесен в Государственный реестр лекарственных средств Украины соответствующим приказом Минздрава Украины и допущен на внутренний украинский рынок,

– отметили в прокуратуре.

Подозреваемый – Александр Комарида